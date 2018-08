Le immagini del momento del crollo del Ponte Morandi

Dazn - dove le partite le immagini. Il primo big match della Serie A più cara della storia (per i tifosi) è un autogol : Fermo immagine inspiegabili, blackout quasi scientifici al momento del gol, palla che lascia la scia come nei primi videogiochi anni Novanta: benvenuti su Dazn, l’ultima frontiera del calcio in pay-tv. dove le partite non le vedi, le immagini. Ci hanno bombardato per settimane con annunci pubblicitari, promozioni di ogni tipo, tutorial persino per imparare a pronunciare bene il nome un po’ bislacco della nuova piattaforma, e il risultato è che ...

Il calcio del sabato sera è su Dazn. E Sky riscopre l'arte del racconto senza immagini : E Sky riscoprì all’improvviso l’arte del racconto, della parola chiamata a sostituire le immagini. Sì, le immagini, quelle che la piattaforma satellitare non può offrire, perlomeno direttamente, il sabato sera.Pronti via ed è subito Lazio-Napoli, a cui fra una settimana seguirà il Milan, sempre contro i partenopei. Occorre quindi ingegnarsi, far vedere che si è sul pezzo. Anche perché stavolta la comunicazione rivolta agli abbonati è ...

La straordinaria fotografia di uno squalo balena e altre insolite immagini del mondo marino : Appassionato del mare e di tutte le creature che lo abitano, questo coraggioso ragazzo è riuscito ad unire con successo il mondo della sua professione con quello delle immersioni, fino al punto da ...

Trovati altri 3 corpi - il bilancio delle vittime sale a 41. A Genova le immagini dei funerali di Stato : sale a 41 il bilancio delle vittime del crollo del ponte Morandi accertate: nella notte i vigili del fuoco hanno individuato sotto un grosso blocco in cemento la vettura su cui viaggiava una famiglia. I corpi non sono stati ancora identificati. A quanto risulta all'AGI, sul numero delle persone a bordo c'è incertezza: tanto che né i soccorritori né l'ufficio emergenza confermano che si tratti di tre persone. ...

Ponte Morandi - sparite le immagini del crollo. Società autostrade : “Un black out” : Ponte Morandi, sparite le immagini del crollo. Società autostrade: “Un black out” «Ci sono stati dei problemi nelle videoregistrazioni della… L'articolo Ponte Morandi, sparite le immagini del crollo. Società autostrade: “Un black out” proviene da Essere-Informati.it.

Incendi California - le spaventose immagini del firetornado che ha ucciso un vigile del fuoco : 1600°C alla velocità di 265 km/h! [FOTO e VIDEO] : 1/5 ...

Ponte Morandi - 340 vigili del Fuoco al lavoro tra le macerie notte e giorno senza sosta – LE immagini : Come a Rigopiano, quando salvarono 9 persone sepolto dall’ammasso di neve e macerie dopo giorni di ricerche. Come a Ischia, dove tra i calcinacci estrassero vivi tre fratelli: prima Pasquale, 7 mesi, poi Matthias, 7 anni, e infine Ciro, 11 anni, ore dopo il terremoto. Anche a Genova, in mezzo alle macerie dei 100 metri di Ponte Morandi sbriciolati a mezzogiorno del 14 agosto, a lavorare da tre giorni ...

Crollo ponte Genova - le immagini del viadotto Morandi che “poggia” sulle case di via Fillak : Stanno facendo il giro del web le immagini che mostrano come la parte ancora in piedi del ponte Morandi di Genova si "poggi" sugli edifici sottostanti, che sono stati costruiti prima del viadotto. Da queste case sono state evacuate circa 700 persone per evitare pericoli in caso di ulteriori crolli della struttura.Continua a leggere

Cutrofiano - le immagini dell'inaugurazione della "Mostra Mercato della Ceramica Artigianale" e il grande traguardo del "Museo di comunità" : Si guarda al futuro coscienti delle proprie radici e della propria storia: ecco perché il Museo è un passo fondamentale in una delle città più importanti per l' "economia della Ceramica", che oggi è ...

Inondazioni : le immagini del passato per prepararsi al futuro : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Quattro anni per la costruzione - le immagini storiche del ponte Morandi di Genova : Durarono Quattro anni - dal 1963 al 1967 - i lavori di costruzione del ponte Morandi, il viadotto crollato oggi, 14 agosto, a Genova. Il cedimento ha causato la morte di decine di persone e il ferimento di molte altre. Un filmato storico, lungo 8 minuti, documenta le fasi di costruzione della struttura.Il video, custodito negli archivi dell'Ansa e pubblicato oggi sul sito dell'agenzia, racconta i vari momenti dei lavoro. Le immagini cominciano ...

Genova - le immagini storiche della costruzione del Ponte Morandi : il cantiere dal 1963 al 1967 : Poco più di otto minuti di filmato, impresso su pellicola 8 millimetri, girati in un arco di tempo di cinque anni, tra il 1963 e il 1967, durante la costruzione del viadotto Polcevera a Genova, crollato oggi. Il prezioso documento – pubblicato su Ansa.it – è stato realizzato da Aldo Licandro, parente di un dirigente di una delle ditte che lavoravano alla realizzazione del Ponte progettato dall’ingegnere Riccardo Morandi e ...

Il camion all’improvviso davanti al vuoto : le immagini del disastro a Genova La notizia sui siti del mondo : Sono crollate entrambe le carreggiate nel tratto che sovrasta via Walter Fillak, nella zona di Sampierdarena

Genova - il ponte Morandi crollato visto dall’alto : le immagini del disastro dall’elicottero : Dalle immagini girate a bordo di un elicottero che ha sorvolato il quartiere di Sampierdarena, a Genova, sopra il ponte della A10 crollato la mattina del 14 agosto, si vedono le auto e i camion sulla porzione di viadotto intatto. Più avanti, le macerie della parte crollata. Video Twitter/Farmacia Serra L'articolo Genova, il ponte Morandi crollato visto dall’alto: le immagini del disastro dall’elicottero proviene da Il Fatto ...