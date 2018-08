Lazio | Leiva e Badelj | la doppia regia di Simone per dare più equilibrio

Probabili formazioni/ Lazio Napoli : diretta tv - orario - le ultime notizie live. Lucas Leiva squalificato : Probabili formazioni Lazio Napoli: diretta tv, orario, le notizie live alla vigilia sugli schieramenti e i titolari in vista dell’anticipo di domani (Serie A 1^ giornata)(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 13:54:00 GMT)

Lazio - vice Leiva cercasi : Inzaghi testa Badelj per il Napoli : Tre giorni e tre dubbi. Simone Inzaghi continua le prove in vista del Napoli. Lulic, Leiva e Patric sono squalificati per il match di sabato. Via agli esperimenti nel centro sportivo di Formello. ...

Leiva pensa in grande : 'Sta nascendo una Lazio da vertice' : dal nostro inviato AURONZO DI CADORE Cuore e cervello della Lazio. Lucas Leiva non sbaglia praticamente un colpo. In campo è l'estensione di Inzaghi. Guida i compagni spronandoli, chiamandogli l'uomo ...

Lazio - Lucas Leiva : 'Vogliamo la Champions League' : ROMA - Quattordici gol per la Lazio nel secondo test organizzato nel ritiro di Auronzo di Cadore. La Top 11 Radio Club 103, avversaria dei biancocelesti oggi pomeriggio, non era certo un impegno ...

Lazio - Leiva è un gigante anche in ritiro. Che guerriero - Berisha : dal nostro inviato AURONZO DI CADORE - Numeri e poi ancora numeri. Strumenti gps che monitorano minuto per minuto ogni calciatore. Dati che poi vengono incrociati con i vari test fatti, soprattutto ...