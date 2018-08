Lazio | le donne contro gli ultrà | ' La Curva Nord è anche nostra'

"No alle donne nella Nord". Il capo ultrà della Lazio : "Questione di stile". E le tifose rispondono : Le donne non possono sedere prima della decima fila della Curva Nord, perché quello è un "luogo sacro" ed è vissuto dagli uomini come "una trincea": ecco i concetti contenuti nel volantino diffuso durante la prima giornata di campionato da tale "Direttivo Diabolik Pluto" della Curva della Lazio hanno provocato la reazione del mondo del calcio, anzitutto delle tifose laziali. Un comunicato anonimo di un gruppo di tifose ...

Lazio - prime file vietate alle donne. Digos identifica ultras responsabili : Ai colpevoli del volantino potrebbe essere contestata l'ipotesi di reato di discriminazione di genere

Lazio - "niente donne in curva" : primi identificati per il volantino sessista all'Olimpico : Nelle prossime ore potrebbero scattare le prime denunce per i foglietti distribuiti sabato sera alla vigilia del match col Napoli. La società si dissocia

I tifosi della Lazio che non vogliono le donne? Sono dei nerd : Immaginate di avere un amico con una passione tale per qualcosa da sconfinare nel territorio dell’ossessione. Questo vostro amico è disposto a spendere soldi e tempo per seguirla, si ritrova periodicamente in luoghi in cui questa passione è celebrata insieme ad altre persone come lui, si veste in modo che il suo abbigliamento rispecchi la sua ossessione, ha reazioni che posSono essere violente quando viene contestato, conosce ogni possibile ...

Lazio - identificati gli autori del volantino contro le donne in curva : Lazio, identificati gli autori del volantino contro le donne in curva Nelle prossime ore potrebbero scattare le prime denunce legate alla vicenda dei foglietti firmati dal “Direttivo Diabolik Pluto”, comparsi in occasione del match contro il Napoli all’Olimpico, che invitavano “donne, mogli e fidanzate” a sedersi dalla fila 10 in ...

Lazio - identificati gli autori del volantino contro le donne in curva - : Nelle prossime ore potrebbero scattare le prime denunce legate alla vicenda dei foglietti firmati dal "Direttivo Diabolik Pluto", comparsi in occasione del match contro il Napoli all'Olimpico, che ...

Lazio - in Curva Nord il volantino contro le donne : «Non sedetevi nelle prime file» : Il calcio italiano torna a fare parlare di sé all’estero. Non per le performance sportive, ma per un autentico attacco alle donne. Mentre sabato sera Lazio e Napoli si sfidavano all’Olimpico, a Roma, nel primo big match della Serie A 2018-19, i membri della Curva Nord, e in particolare gli Irriducibili, storici ultras laziali dall’impronta di estrema destra, hanno consegnato agli altri tifosi un volantino con cui ribadivano la ...

Lazio - le donne replicano agli ultras della Curva Nord : il comunicato : Il volantino che è circolato in Curva Nord durante la partita Lazio-Napoli ha creato il caos, veniva chiesto a mogli e fidanzate di non sedersi nelle prime dieci file della Curva Nord dell’Olimpico. Ecco la replica attraverso un comunicato ufficiale: “Siamo un gruppo di donne cresciute in Curva che vedono la Curva come un ruolo sacro e che rispettano quel codice non scritto, ma siamo rimaste indignate nel leggere quelle undici ...

La Lazio risponde ai volantini : 'Stop alle donne? Noi contro ogni discriminazione' : 'I volantini in Curva Nord? Non ne sapevamo nulla, si tratta di un'iniziativa autonoma da parte della tifoseria della Nord. Non è la posizione della società, noi siamo contro ogni discriminazione'. È ...

Lazio - volantino contro le donne apparso in Curva Nord : “Non siete ammesse nelle prime dieci file” : Le donne dalla decima fila in poi, davanti devono stare i “veri” ultras. Il volantino contro “mogli e fidanzate” è apparso in Curva Nord all’Olimpico, quella riservata ai tifosi biancocelesti, nel giorno della prima partita del campionato di Serie A tra Lazio e Napoli (vittoria degli ospiti per 2 a 1). Lo testimoniano varie foto del foglio, firmato “Il direttivo Diabolik Pluto“, che sono state postate ...

Sessismo shock nella curva della Lazio : 'Fuori le donne dalle prime 10 file' : Sugli spalti non ci sono stati scontri né tensione di alcun tipo, se non la delusione per i tifosi di casa di essere passati in vantaggio prima del successo in rimonta conquistato degli ospiti. Di ...

Lazio - donne fuori dalla Curva Nord/ Volantino shock degli ultras : “no mogli e fidanzate nelle prime 10 file” : donne fuori dalla Curva Nord: Volantino shock all'Olimpico prima di Lazio-Napoli. Gli Ultrà bianconcelesti: "mogli e fidanzate" oltre la decima fila. (Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 11:51:00 GMT)

Volantino choc ultrà Lazio : "Donne da fila 10 in poi" : "La Nord per noi rappresenta un luogo sacro. Un ambiente con un codice non scritto da rispettare" E ancora: " Le prime file, da sempre, le viviamo come fossero una linea trincerata. All'interno di ...

Il volantino in Curva Nord della Lazio : 'le donne dopo la 10ª fila' : La Curva Nord della Lazio, una delle più calde d'Italia, ieri sera ha 'esordito' nella gara contro il Napoli con un volantino discutibile Un volantino apparso in Curva Nord della Lazio , sta facendo ...