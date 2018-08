Lazio | Inzaghi recupera due big ma perde Luiz Felipe

Lazio - che pena contro le grandi : tutti i numeri negativi di Inzaghi : RENDIMENTO Lazio - Come ricorda il Corriere dello Sport, dal 14 ottobre 2017 ad oggi i biancocelesti hanno collezionato solo ko con le big di Serie A. Una questione di testa, tecnica, condizione: ...

Lazio sconfitta - Inzaghi : “con fortuna si poteva pareggiare” : ”Con un pizzico di fortuna in più potevamo raggiungere il pari”. Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi sintetizza così la sconfitta della sua squadra dopo un buon inizio. ”Dobbiamo ripartire dalla prima e dall’ultima mezz’ora fatta con il Napoli – aggiunge Inzaghi ai microfoni di Dazn – poi dobbiamo cercare di tenere alta la concentrazione”.L'articolo Lazio sconfitta, Inzaghi: “con ...

Lazio-Napoli - Inzaghi a testa bassa per ripartire dopo la sconfitta : “fatali certi blackout - contro la Juventus…” : Simone Inzaghi commenta la prima sconfitta del campionato della sua Lazio, l’allenatore dà la colpa ai ‘blackout’ dei biancocelesti contro il Napoli Le prime due partite della prima giornata di campionato assegnano tre punti alle due squadre che l’anno scorso si giocarono lo scudetto. dopo la vittoria della Juventus al 93° contro il Chievo, arriva infatti anche il trionfo del Napoli contro la Lazio. Il 2-1 rifilato ...

Lazio - il bicchiere è mezzo pieno : Inzaghi commenta così il ko : Sconfitta per la Lazio nella gara contro il Napoli ma la prestazione non è stata deludente. Ecco il commento di Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport: “Strakosha non ha fatto parate, loro hanno preso una traversa su un tiro deviato. Dovevamo prestare attenzione sul primo gol, quella situazione l’avevamo fatta e rifatta nel precampionato. Dispiace per la gente, con il palo di Acerbi sarebbe stato più giusto il pareggio. ...

Lazio-Napoli Diretta live - Risultato 1-2 Gol di Insigne - il Napoli ribalta la partita. Inzaghi gioca la carta Correa : Lazio-Napoli in Diretta live sulle pagine di Leggo.it. Il primo anticipo del sabato della Seria A, che segna anche l'esordio del campionato 2018-19 sulla piattaforma di Dazn, è...

Lazio-Napoli 0-0 La Diretta Inzaghi-Ancelotti all'esame più duro : E' un inizio di campionato di tutto rispetto quello che va in scena all'Olimpico per Lazio e Napoli, subito di fronte alla prima giornata della nuova stagione di Serie A. I biancocelesti...

Lazio-Napoli - dalle 20.30 La Diretta Inzaghi-Ancelotti all'esame più duro : E' un inizio di campionato di tutto rispetto quello che va in scena all'Olimpico per Lazio e Napoli, subito di fronte alla prima giornata della nuova stagione di Serie A. I biancocelesti vogliono ...

Lazio-Napoli - le formazioni : Ancelotti boccia Mertens - Inzaghi riparte da Milinkovic-Savic : Lazio-Napoli- Non solo Chievo-Juventus, tutto pronto anche per il big match tra Lazio e Napoli, calcio d’inizio ore 20:30. Tante le novità di formazione. Simone Inzaghi potrà contare su Milinkovic-Savic, confermato in maglia biancoceleste. In avanti ancora spazio per la coppia Immobile-Luis Alberto. Ancelotti, dal canto suo, si affiderà al 4-3-3 con Milik centravanti supportato […] L'articolo Lazio-Napoli, le formazioni: Ancelotti ...

Lazio - Inzaghi : 'Milinkovic resta - ma le altre si sono rinforzate' : Non teme il Napoli, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio alla vigilia della sfida con gli azzurri ha parlato in conferenza stampa nel centro sportivo di Formello: Partenza. 'La squadra deve essere ...

Lazio-Napoli - Simone Inzaghi : “Milinkovic resta”. Ancelotti : “La nostra forza è il gruppo” : Lazio-Napoli- Vigilia di campionato anche in casa Lazio e Napoli. Simone Inzaghi e Carlo Ancelotti hanno parlato in conferenza stampa. Il tecnico della Lazio ha annunciato ufficialmente la permanenza di Milinkovic-Savic in biancoceleste. Inzaghi “Dobbiamo farci trovare pronti. Ripartiamo con tanta voglia. Sappiamo che il sorteggio ci ha messo di fronte prima il Napoli e […] L'articolo Lazio-Napoli, Simone Inzaghi: “Milinkovic ...

Milinkovic-Savic al Milan?/ Ultime notizie - Simone Inzaghi : "tante richieste - ma resta alla Lazio" : Sergej Milinkovic-Savic è destinato a rimanere alla Lazio: Claudio Lotito chiede 120 milioni per il suo cartellino, anche la Juventus e il Milan sembrano aver mollato la trattativa(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 15:24:00 GMT)

Lazio - a tutto Inzaghi : “c’era la possibilità di perdere Milinkovic-Savic e sui nuovi…” : Simone Inzaghi ha parlato delle mosse di mercato di Tare, ma anche del caso Milinkovic-Savic che ha tenuto col fiato sospeso i tifosi della Lazio Simone Inzaghi ha parlato oggi in conferenza stampa del calciomercato della sua Lazio, evento davvero raro data la sua volontà a stare lontano dalle telecamere nella fase di preparazione della stagione. Il tecnico ha parlato di tanti argomenti, partendo da Milinkovic-Savic: “Quest’anno sarà ...

MILINKOVIC-SAVIC - JUVENTUS O MILAN?/ Ultime notizie - domani Inzaghi annuncerà la permanenza alla Lazio? : Sergej MILINKOVIC-SAVIC è destinato a rimanere alla Lazio: Claudio Lotito chiede 120 milioni per il suo cartellino, anche la JUVENTUS e il Milan sembrano aver mollato la trattativa(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 22:08:00 GMT)

Lazio - Inzaghi scioglie gli ultimi dubbi : col Napoli Luiz Felipe e Caceres : Il tecnico piacentino ha fatto le sue scelte in vista della sfida di sabato sera all'Olimpico. Domani la rifinitura nel pomeriggio