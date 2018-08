Latina | colpi sparati un' auto contro un indiano in bici

blogo

: RT @karika10: Ancora piombini contro uno #straniero un provincia di #Latina #Roma Vittima dei colpi un cittadino indiano di 40 anni che que… - orsini_federico : RT @karika10: Ancora piombini contro uno #straniero un provincia di #Latina #Roma Vittima dei colpi un cittadino indiano di 40 anni che que… - mazzettam : RT @karika10: Ancora piombini contro uno #straniero un provincia di #Latina #Roma Vittima dei colpi un cittadino indiano di 40 anni che que… - ElviraRicioppo : RT @karika10: Ancora piombini contro uno #straniero un provincia di #Latina #Roma Vittima dei colpi un cittadino indiano di 40 anni che que… -

(Di lunedì 20 agosto 2018) Ancora uno straniero ferito da pallini esplosi da un’arma probabilmente ad aria compressa. È accaduto a Terracina, in provincia di. La vittima è un operaiodi 40 anni raggiunto da tre piccoli proiettili esplosi da ignoti che erano bordo di un’che stava percorrendo Via Badino vecchia.L’uomo era sulla suacletta quando è statoto dai pallini. Ferito in modo lieve, le sue condizioni non destano preoccupazioni: medicato per leggere abrasioni all’addome al pronto soccorso dell'ospedale di Terracina gli sono stati assegnati due giorni di prognosi.Il ferito ha poi denunciato ai carabinieri quanto successo. Il 15 agosto la stessa scena si era ripetuta ad Aprilia (Roma) con un 24enne cittadino camerunese ferito in strada da alcuni piombinida una finestra con un fucile.A metà luglio invece aScalo tre ventenni avevano esploso pallini di gomma con ...