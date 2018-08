La tua città è a misura di sportivo? Scoprilo nelle classifiche del Sole

Imperiapost L'informazione libera della tua città IMPERIA. VENERDÌ 17 AGOSTO PER LE 'CENE IN BORGO' ALLA MARINA DI PORTO MAURIZIO LO ... : ... Parafarmacia Del Borgo Via Scarincio 106 Estetica Del Borgo Via Sant'Antonio 11 I locali del Borgo proporranno spettacoli live e animazione nelle proprie location per rendere ancora più ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città MENDATICA DIVENTA IL SIMBOLO DELLA RINASCITA DELL'ENTROTERRA GRAZIE AI GIOVANI DELLA ... : ... presidente DELLA Cooperativa, durante le riprese - ci sono anche molte persone che non sono legate alla montagna, ma che sentono l 'esigenza di avvicinarsi a un mondo più concreto'. L'intervista a ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città DIANO MARINA : VENERDÌ 10 AGOSTO A DIANO CALDERINA IL CONCERTO DEL 'DUO ZUNINO' - SABATO 11 ... : ... iniziativa promossa dalla Confcommercio in un centro cittadino che, tra proposte d'acquisto e spettacoli, coinvolgerà turisti e residenti da mattina a tarda sera. Un mare di occasioni, una festa di ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città IMPERIA : 'CENE IN BORGO' - VENERDÌ 10 AGOSTO ALLA MARINA DI PORTO MAURIZIO ANIMAZIONE - ... : Borgo MARINA è lieta di presentare una Cena in Borgo innovativa, ricca di spettacoli contenuti. Nella serata di VENERDÌ 10 AGOSTO , Borgo MARINA ospiterà ANIMAZIONE e musica, danza e artisti di strada che affolleranno il borgo, per farvi vivere un'esperienza straordinaria. ...

Boss della ‘ndrangheta vuole portare statua della Madonna - cittadini si oppongono : processione bloccata : Accade a Zungri, centro nei pressi di Vibo Valentia, in Calabria: dopo una discussione fra un presunto Boss locale e il comitato organizzatore della processione, sono intervenuti i carabinieri, che hanno bloccato la manifestazione religiosa e avviato un'indagine per capire cosa sia accaduto e se si configurino reati.Continua a leggere

Imperiapost L'informazione libera della tua città IMPERIA. VENERDÌ 3 AGOSTO 'LE CENE IN BORGO' ALLA MARINA DI PORTO MAURIZIO E LO SPETTACOLO ... : ... Parafarmacia Del Borgo Via Scarincio 106 Estetica Del Borgo Via Sant'Antonio 11 Rivamare Outlet Piazza MARINAi Borgo MARINA I locali del Borgo proporranno spettacoli live e animazione nelle ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città DIANO MARINA : SABATO 21 LUGLIO TORNANO I FUOCHI D'ARTIFICIO IN OCCASIONE DELLA FESTA ... : E' in programma nella notte di domani , SABATO 21 LUGLIO , uno degli spettacoli pirotecnici più tradizionali del ponente ligure , quello di DIANO MARINA . Da tutta la passeggiata a mare del Golfo, dai tornanti del versante dianese di Capo Berta e dalle colline del ...

L’intera città di Helsinki ora ha un doppione virtuale in 3D : Da oggi in Rete esiste una copia esatta (o per lo meno una sua approssimazione molto vicina) della città di Helsinki, un gigantesco modello completamente virtuale e fatto solo di poligoni e texture. Lo ha realizzato Umbra, una startup californiana che sviluppa contenuti tridimensionali per la realtà aumentata e virtuale e che per l’operazione di mappatura collabora da mesi proprio con la capitale finlandese che ha commissionato il ...

Dalla tua città al Giappone : Ue lancia nuova mappa export : ... alla pasta e i forni per la pizza di Napoli, l'export italiano verso il Giappone si compone di tanti piccoli tasselli che hanno un impatto sull'economia delle città italiane. Metterli insieme da ...

Dalla tua città al Giappone : Ue lancia nuova mappa export : ... alla pasta e i forni per la pizza di Napoli, l'export italiano verso il Giappone si compone di tanti piccoli tasselli che hanno un impatto sull'economia delle città italiane. Metterli insieme da ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città VENTIMIGLIA CITTÀ APERTA : CIRCA 4 MILA PERSONE ALLA MANIFESTAZIONE PRO-MIGRANTI. LA ... : Hanno sponsorizzato l'evento numerosissime realtà e CIRCA 70 sigle , tra cui associazioni italiane e straniere, collettivi, centri sociali associazioni studentesche ed il variegato mondo della ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città CERVO : MARTEDÌ 17 LUGLIO NELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA IL CONCERTO DI GIORGIO ... : Diversamente Festival: È attivo un servizio di accompagnamento curato dal personale della Croce d'Oro di CERVO, presente a tutti gli spettacoli. A partire dalle 20.30 e per tutta la durata del ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città 'LA MUSICA ANIMA PIGNA' - AL VIA VENERDÌ 13 LUGLIO LA PRIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL DEDICATO ... : ... dove si parlerà di diversi binomi, quali MUSICA e scienza, MUSICA e storia, MUSICA e pace, MUSICA e pedagogia, MUSICA e integrazione. Sabato 14 LUGLIO alle ore 16 nella sala MUSICAle sotto il comune ...

Diabete - ‘patologia da città’ : a Napoli e Roma percentuali più alte : Il Diabete patologia che colpisce sempre di più chi vive nelle metropoli italiane. La percentuale di cittadini con questa patologia segue un gradiente decrescente da Sud a Nord: a Napoli ci sono quasi 209 mila persone con Diabete, ovvero il 6,7% degli abitanti; a Roma, la situazione migliora di poco, con il 6,6% dei residenti nella città e nell’area metropolitana (oltre 286 mila persone) che dichiarano di avere il Diabete. Un po’ ...