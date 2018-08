huffingtonpost

: Oggi su @repubblica?? Grecia, la troika se ne va. Atene lascia 8 anni di crisi - repubblica : Oggi su @repubblica?? Grecia, la troika se ne va. Atene lascia 8 anni di crisi - gortombina : RT @HuffPostItalia: La Troika lascia Atene. Yanis Varoufakis cita Tacito: 'Hanno fatto il deserto e lo chiamano pace' - dimarcantonios1 : RT @HuffPostItalia: La Troika lascia Atene. Yanis Varoufakis cita Tacito: 'Hanno fatto il deserto e lo chiamano pace' -

(Di lunedì 20 agosto 2018) "Perreile lochiamato pace,messo la Grecia in un coma permanente e lo chiamano stabilità". Così l'ex ministro delle finanze greco,, intervistato dalla Bbc in occasione dell'usufficiale didal terzo e ultimo piano di salvataggio.Dopo 8 anni la Grecia esce dal commissariamento della. Gli indicatori sociali, tuttavia, restano allarmanti: il tasso di disoccupazione giovanile, ad esempio, si attesta intorno al 40%."L'economia greca non è mai stata salvata dal bailout; ciò che è accaduto, è che le istituzioni di credito dell'Ue, insieme all'Fmi, in stato di panico perchè le banche francesi e tedesche stavano collassando dopo la crisi del 2008,imposto alla Grecia il cosiddetto bail-out. È Stato un salvataggio per le banche tedesche e francesi - ...