EA Sports FIFA 19 - torna la Serie A TIM : FIFA 19 – La Lega Serie A annuncia ufficialmente che la Serie A TIM sarà presente in FIFA 19. La nuova edizione del simulatore calcistico più celebre al mondo offrirà ai suoi fan un’esperienza ancora più autentica del campionato italiano, grazie alla personalizzazione degli elementi in-game: il logo ufficiale, i loghi sulle divise, il trofeo ed il pallone ufficiale saranno disponibili per la nuova stagione della massima Serie, che ...

Serie A - la battaglia salvezza è già iniziata : acuto della Spal - ottima Empoli - che delusione il Bologna di Inzaghi : Serata vivace in Serie A per quanto concerne la corsa salvezza, con diversi club impegnati in scontri che potrebbero essere definiti già “diretti” E’ stata una serata ‘dedicata’ alla corsa salvezza in Serie A. Ancora le dinamiche del campionato sono da definire, ma orientativamente si conoscono i nomi dei club che dovranno sudare per spuntarla nella bagarre in coda alla classifica. Quest’oggi, parlando ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Sassuolo Inter : quote e ultime novità live. Sfida tra volti nuovi (1^ giornata - Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Sassuolo Inter: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Nainggolan in dubbio, Spalletti valuta la titolarità di Lautaro Martinez(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 16:52:00 GMT)

Probabili formazioni/ Torino Roma : quote. Attenzione a Olsen. Le ultime novità live (1^ giornata Serie A) : Probabili formazioni Torino Roma: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. I giallorossi si presentano con Cristante e Pastore da mezzali al fianco di De Rossi(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 13:52:00 GMT)

Ultimo - L'occhio di falco - Serie TV con Raoul Bova/ Anticipazioni prima puntata 19 Agosto (Replica) : Ultimo, L'occhio di falco: la serie TV con Raoul Bova, torna in replica su Canale 5. Ecco di che parla il nuovo capitolo e tutte le prime Anticipazioni sulla trama in onda oggi.(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 09:33:00 GMT)

Probabili formazioni/ Sassuolo Inter : quote - le ultime novità live (Serie A - 1^ giornata) : Probabili formazioni Sassuolo Inter: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Nainggolan in dubbio, Spalletti valuta la titolarità di Lautaro Martinez(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 07:23:00 GMT)

Probabili formazioni/ Torino Roma : quote - le ultime novità live (Serie A - 1^ giornata) : Probabili formazioni Torino Roma: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. I giallorossi si presentano con Cristante e Pastore da mezzali al fianco di De Rossi(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 05:09:00 GMT)

Serie A Tim - nuove sigle per la stagione 2018/19 (video) : Nuova stagione calcistica e nuovo volto per la Serie A Tim che riparte con alcune novità da domani, sabato 18 agosto 2018. Lo sponsor ufficiale del massimo campionato di calcio italiano con Lega Serie A danno il via alle nuove sigle che introdurranno le partite dei prossimi 9 mesi e quindi, i programmi televisivi che si occuperanno del torneo.Un primo cambio riguarda il logo, al centro della quale è visibile una grande A che contrassegna la ...

Dazn - primo accordo extra-televisivo : Serie A in streaming ai clienti Tim - : TIM è già nel mondo del grande sport grazie alla partnership con Eurosport che permette ai propri clienti di seguire i principali eventi italiani ed internazionali, come i prossimi appuntamenti di ...

Probabili formazioni/ Torino Roma : diretta tv - orario - le ultime notizie live (Serie A 1^ giornata) : Probabili formazioni Torino Roma: diretta tv, orario, le notizie live alla vigilia sugli schieramenti e i titolari per il match all’Olimpico (Serie A 1^ giornata)(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 08:51:00 GMT)

Probabili formazioni/ Sassuolo Inter : diretta tv - orario - le ultime notizie live (Serie A 1^ giornata) : Probabili formazioni Sassuolo Inter: diretta tv, orario, le notizie live alla vigilia sugli schieramenti e i titolari per il match al Mapei Stadium (Serie A 1^ giornata)(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 08:06:00 GMT)

Probabili formazioni/ Lazio Napoli : quote - le ultime novità live (Serie A 1^ giornata) : Probabili formazioni Lazio Napoli: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti e i titolari delle due squadre per il gustoso anticipo della 1^ giornata di Serie A(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 07:37:00 GMT)