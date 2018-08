La Red Bull Racing ha scelto Pierre Gasly per il 2019

F1 - Gasly è il nuovo pilota della Red Bull dal 2019 : ROMA - Sarà Pierre Gasly a prendere il posto di Daniel Ricciardo al fianco di Max Verstappen alla guida della Red Bull il prossimo anno. Le buone prestazioni di quest'anno al volante della Toro Rosso ...

Splendida vittoria di Jorge Lorenzo nel GP d'Austria al Red Bull Ring. Il pilota maiorchino, che scattava dalla prima fila grazie al 3° tempo ottenuto in qualifica, ha scelto di partire con entrambi i pneumatici "soft" per la gara e, dopo essere transitato in prima posizione sul traguardo del primo giro, è stato poi superato

MotoGp – Semafori spenti al Red Bull Ring : il VIDEO della partenza del Gp d’Austria : Si prospetta una sfida infuocata al Red Bull Ring: il VIDEO della partenza del Gp d’Austria Semafori finalmente spenti al Red Bull Ring, è ufficialmente iniziato il Gp d’Austria, undicesimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp. Si prospetta una sfida tra le Ducati di Dovizioso e Lorenzo e Marc Marquez, che hanno scelto tre specifiche differenti di gomme per la gara austriaca. Occhi puntati anche sulle Yamaha di Vinales e ...

Moto3 – Doppietta italiana al Red Bull Ring : Bezzecchi trionfa al Gp d’Austria : Bezzecchi-Bastianini show al Red Bull Ring: speciale Doppietta italiana al Gp d’Austria, applausi per Martin E’ iniziato lo spettacolo del Gp d’Austria: in attesa della gara della MotoGp del pomeriggio, ad aprire le danze sono stati i giovani della Moto3. Una gara mozzafiato con un finale di fuoco: applausi per i tre piloti che saliranno a breve sul podio. Partito per la prima volta in carriera dalla pole position, ...

MotoGp – Gp d’Austria - terminato il warm-up al Red Bull Ring : Dovi si riprende la vetta [TEMPI] : Andrea Dovizioso torna davanti al Red Bull Ring: suo il miglior tempo nel warm up del Gp d’Austria. Rossi e Petrucci fuori dalla top ten Dopo le qualifiche di ieri, che hanno visto Marquez dominare e conquistare una preziosissima pole position, al Red Bull Ring, per soli 2 millesimi, davanti a Dovizioso e Lorenzo, i piloti della MotoGp sono tornati in pista per il warm-up. L’ultimo ‘riscaldamento’, in vista del Gp ...

Ottima prestazione dei due piloti del Ducati Team al Red Bull Ring. Prima fila infatti per Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, che si sono classificati al secondo e al terzo posto nelle qualifiche del GP d'Austria, disputate con pista asciutta dopo che le FP3 del mattino, con asfalto bagnato, non avevano modificato le posizioni di

LIVE Moto2 - GP Austria 2018 in DIRETTA : Bagnaia contro Oliveira - sarà grande battaglia al Red Bull Ring! : Benvenuti al Red Bull Ring ed alla DIRETTA LIVE del Gran Premio d’Austria 2018 della Moto2! Sul tracciato incastonato tra i monti della Stiria tutto è apparecchiato per una avvincente 11esima gara stagionale, che si fonderà sul duello al vertice, finalmente anche dalla griglia di partenza, tra il poleman Francesco Bagnaia e il leader della classifica generale, Miguel OLIVEira. I primi due della classe vogliono piazzare la zampata sul ...

MotoGP - GP Austria 2018 : le Ducati alla caccia di Marc Marquez per sbancare il Red Bull Ring - la Yamaha prova a non affondare : Si annuncia un Gran Premio di Austria 2018 della MotoGP quanto mai elettrizzante quello in programma oggi alle ore 14.00 (clicca qui per programma e tv). Le qualifiche di ieri lo hanno ribadito, sarà un duello all’ultimo respiro tra le Ducati e Marc Marquez. Lo spagnolo è stato in grado di centrare la pole position beffando Andrea Dovizioso per appena 2 millesimi, confermando che tra i due sarà in scena una battaglia come quella epica di ...

MotoGp – Clamoroso al Red Bull Ring - colpo di scena al debrief Yamaha dopo le qualifiche del Gp d’Austria : Sorprendente colpo di scena al Red Bull Ring all’apertura del debrief Yamaha post qualifiche del Gp d’Austria: ecco quanto accaduto Weekend amaro, amarissimo, al Red Bull Ring per i piloti Yamaha: Valentino Rossi e Maverick Vinales hanno faticato sin dalle prime sessioni di prove libere del Gp d’Austria, con un problema tecnico per il Dottore e importanti difficoltà sul bagnato. Oggi il grande disastro: Vinales e Rossi ...