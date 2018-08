La pioggia ingrossa un torrente sul Pollino | morti 5 escursionisti

Maltempo a Cosenza - pioggia ingrossa torrente : almeno 5 morti - si temono dispersi : Il torrente Raganello a Civita, Cosenza, si sarebbe ingrossato a causa delle violenti piogge, provocando almeno 5 vittime. Apprensione per un gruppo di escursionisti che si trovava in zona e che sarebbe stato sorpreso dalla piena del torrente: in corso le operazioni di soccorso di Vigili del Fuoco e carabinieri.Continua a leggere

Parco del Pollino - la pioggia ingrossa il torrente : cinque vittime tra gli escursionisti bloccati : Il gruppo è stato sorpreso dalla piena nell'area delle gole del Raganello. In salvo 11 persone. Si temono dispersi e altri morti, sul posto i Vigili del Fuoco

Calabria - pioggia ingrossa torrente e travolge gruppo di ragazzi : almeno 4 morti : Un gruppo di escursionisti è rimasto bloccato, a causa delle avverse condizioni meteo, nella gola del torrente Raganello, a Civita in provincia di Cosenza

Maltempo a Cosenza - pioggia ingrossa torrente : almeno due morti - si temono dispersi : Il torrente Raganello a Civita, Cosenza, si sarebbe ingrossato a causa delle violenti piogge, provocando delle vittime. Apprensione per un gruppo di escursionisti che si trovava in zona e che sarebbe stato sorpreso dalla piena del torrente: in corso le operazioni di soccorso di Vigili del Fuoco e carabinieri.Continua a leggere

Cosenza - la pioggia ingrossa il torrente - due vittime tra gli escursionisti bloccati : Un gruppo di 16 persone è stato sorpreso dalla piena nell'area delle gole del Raganello. Morti due ragazzi, si temono dispersi. Sul posto i Vigili del Fuoco

Calabria - pioggia ingrossa torrente : morti 2 escursionisti Si temono dispersi : Un gruppo di escursionisti è rimasto bloccato, a causa delle avverse condizioni meteo, nella gola del torrente Raganello, a Civita in provincia di Cosenza

Maltempo a Cosenza - pioggia ingrossa torrente : ci sarebbero vittime : Il torrente Raganello a Civita, Cosenza, si sarebbe ingrossato a causa delle violenti piogge, provocando delle vittime. Apprensione per un gruppo di escursionisti che si trovava in zona e che sarebbe stato sorpreso dalla piena del torrente: in corso le operazioni di soccorso di Vigili del Fuoco e carabinieri.Continua a leggere

Cosenza - la pioggia ingrossa il torrente - una vittima tra gli escursionisti bloccati : Una quindicina di persone è stata sorpresa dalla piena nell'area delle gole del Raganello. Ci sarebbero feriti e dispersi. Sul posto Vigili del Fuoco e carabinieri