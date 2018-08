La paura della Balivo e il giallo su Instagram | “Ora sorrido | ma ”

Turchia : torna la paura. Rischi e possibili rimedi della crisi : A ciò si aggiunga una politica problematica, visto che il genero del presidente Erdogan ricopre il ruolo di Ministro delle Finanze e c'è la percezione di una certa interferenza politica nei confronti ...

Migranti - il vescovo di Spoleto : "No agli imprenditori della paura" : Il vescovo di Spoleto - Norcia, monsignor Renato Boccardo, ha annunciato che la diocesi che presiede ospiterà alcune famiglie composte da Migranti. Questa volontà è stata ribadita durante la celebrazione per la festività dell'Assuzione di Maria, due giorni fa.Il presule dell'episcopato umbro si è aggiunto così all'insieme degli ecclesiastici che, specie in queste ultime settimane, hanno voluto porre l'accento sulla bontà dell'accoglienza. ...

Niente paura : sul ponte della Magliana si può transitare. Parola di esperto : Articolo aggiornato alle 11,30 e alle 20 del 16 agosto 2018 - Abbiamo pubblicato per errore una foto del ponte Morandi a Roma invece che del ponte della Magliana. Il ponte oggetto di polemiche è quello progettato da Carlo Cestelli Guidi che attraversa il Tevere, mentre quello di Morandi costeggia un'ansa del fiume. Ci scusiamo con i lettori Sul viadotto della Magliana si può passare tranquilli. ...

Bomba "trappola" davanti alla sede della Lega. Salvini : "Tentano di fermarci? Delinquenti non ci fanno paura" : C'è l'ipotesi che nascondessero un vero e proprio agguato per chi fosse giunto sul posto i due ordigni piazzati vicino alla sede della Lega a Treviso. Secondo fonti della Lega, avvalorate da chi sta ...

Treviso - due ordigni davanti alla sede della Lega : uno esplode. Salvini : 'Non ci fanno paura' : Un ordigno esploso e uno ritrovato inesploso dopo le 13 nell'area del parcheggio del K3 , sede storica a Villorba della Lega . Sul posto l'ex sindaco di Treviso Giampaolo Gobbo e il vicesindaco di ...

Treviso - due ordigni davanti alla sede della Lega : uno esplode. Salvini : «Non ci fanno paura» : Un ordigno esploso e uno ritrovato inesploso dopo le 13 nell'area del parcheggio del K3, sede storica a Villorba della Lega. Sul posto l'ex sindaco di Treviso Giampaolo Gobbo e il vicesindaco...

Esplode un ordigno davanti alla sede della Lega di Treviso. Salvini : "Non ci fanno paura" : Un ordigno è esploso la scorsa notte all'esterno della sede storica della Lega a Treviso. Un secondo oggetto dotato di un meccanismo di innesco è stato trovato vicino allo stabile. Gli artificieri lo hanno fatto brillare. Stando alle prime informazioni fornite dalla Questura la deflagrazione non avrebbe provocato danni alla struttura. Non ci sono persone coinvolte. Il gesto è stato rivendicato dagli anarchici con un ...

Terremoto in Italia. Trema la terra nel nord-est : paura per i cittadini della zona : Trema la terra in Italia. All’alba di oggi, sabato 11 agosto 2018, si è registrata una scossa di Terremoto di magnitudo 3.9; il sisma è avvenuto a 5 km da Cavazzo Carnico, in provincia di Udine. L’ipocentro è stato localizzato a una profondità di 13 km. La scossa è stata registrata alle ore 5.30 dal centro nazionale terremoti. Alcuni minuti prima era stata registrata, sempre nella stessa area, una scossa di magnitudo 3.0. Poi ne è ...

Trenord - il calvario giornalieroViaggiatori ostaggi della paura : L'annuncio contro gli zingari ha diviso l'Italia, ma per dipendenti della Trenord e viaggiatori il treno è un'odissea quotidiana Segui su affaritaliani.it

Il governo colpisce le periferie perché la paura ha bisogno della disuguaglianza : Il governo gialloverde congela i fondi previsti dal Bando periferie, una cifra di oltre due miliardi di euro destinata alla riqualificazione delle aree più in difficoltà delle città del nostro Paese. Lega e 5Stelle si difendono asserendo che in realtà quei fondi saranno redistribuiti tra tutti i comuni, e non solo tra i circa cento che partecipavano al progetto, ma poco cambia: sostenere gli enti locali ...

LETTURE/ Postumanesmo - quella paura della tecnica che nasconde già la nostra crisi : Si parla di "postumanesimo", cioè il livello della tecnologia che si integra con l'uomo e che ne soppianta prerogative o capacità. Ma quando comincia davvero il postumanesimo? CARLO BELLIENI(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 06:09:00 GMT)LETTURE/ D'Ippolito (M5s): nella "Laudato si’" c'è un programma politico, seguiamo il Papa, di G. d'IppolitoLETTURE/ Giorgio La Pira, senza mistica la politica muore, di M.P. Bellati

I Giardini della paura - questa sera 'Lo strano vizio della signora Wardh' : ... 1980, , e una grande occasione per incontrare uno dei pilastri del cinema italiano di genere che ha spaziato dal thriller al poliziesco, dalla commedia sexy al mondo-movie, dal post atomico fino al ...

DAZI E POLITICA/ I conti di Trump e la paura matta della Germania : Resta caldo il fronte dei DAZI commerciali. Trump può sicuramente fare dei calcoli politici, mentre la Germania è intimorita.

“Abbiamo paura”. Scomparsa da una settimana - il terribile sospetto della mamma di Manuela : È giallo sulla Scomparsa di Manuela Bailo, una 35enne bresciana, sparita da una settimana. L’ultimo ad averla sentita, anche se solo per sms, è stato l’ex fidanzato con il quale conviveva nonostante la loro relazione fosse finita da due anni. «Sono dalla mia amica Francy», aveva scritto lunedì sera la ragazza. Ma l’amica in questione nega di averla incontrata. «Non mi ha scritto e non l’ho vista. L’ultima volta ci ...