La mediatrice | il medico | il fotografo | chi sono i lavoratori sulla nave Aquarius “Non

(Di lunedì 20 agosto 2018) New York, Palermo, Torino, Los Angeles, Berlino, Romania, Egitto, Tunisia, Regno Unito, Australia. Le persone che lavorano a bordo di– laSOS Mediterranée/Medici senza frontiere che effettua ricerca e soccorso, attualmente in missione nella zona SAR a 25/30 miglia davanti alla Libia nell’eventualità di imbarcazioni in difficoltà cariche di migranti – vengono da tutto il mondo. Come comunicano con le famiglie? Cosa vuol dire stare in mare per tanto tempo? “Skype, Whatsapp, mail. Comunque, quando decidi di fare questo lavoro, devi essere disposto a rinunciare a qualche ‘comodità’ e ad affrontare comunicazioni non sempre costanti con i tuoi cari a casa”, spiega David, ildi bordo che con Medici senza frontiere è stato anche in Etiopia e ha lavorato con i royinga in Bangladesh. “Quando parto per queste missioni lascio a casa i miei due figli, di dieci e ...