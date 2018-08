La lotta anti-regime di Masoud Shojaei

Serie A - i bookie non hanno dubbi : è l'Inter l'anti-Juventus per la lotta allo scudetto : Alla vigilia della partenza del campionato di Serie A i bookmaker si esprimono sulle loro favorite: ecco chi è che potrà mettere di più a rischio il dominio della Juventus secondo le quote Sarà caccia ...

Serie A - i bookie non hanno dubbi : è l’Inter l’anti-Juventus per la lotta allo scudetto : Alla vigilia della partenza del campionato di Serie A i bookmaker si esprimono sulle loro favorite: ecco chi è che potrà mettere di più a rischio il dominio della Juventus secondo le quote Sarà caccia alla Juve, in tutto e per tutto. L’impressione, rimbalzata dai media ai tifosi, viene confermata dalle valutazioni dei quotisti SNAI, che alla vigilia del via alla Serie A presentano un quadro completo di previsioni su squadre, reparti ...

Salvini in Calabria - “Stato meglio di ‘ndrangheta”/ lotta a mafia e traffico migranti - ”Italia ha già accolto” : Salvini, "La 'ndrangheta è una schifezza". Il Ministro degli Interni strappa degli applausi in Calabria a San Luca di fronte all'impegno per le elezioni comunali nel futuro.(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 10:22:00 GMT)

E' morta Rita Borsellino - simbolo della lotta anti-mafia : Roma, 16 ago., askanews, - Si è spenta ieri all'ospedale Civico di Palermo Rita Borsellino, sorella del magistrato Paolo, ucciso dalla mafia, e che da quell'attentato si era impegnata per la lotta ...

Atletica - Europei 2018 : le finali di oggi. Wlodarczyk da record - lotta Lavillenie-Duplantis - battaglie nel fondo - show staffette e maratone : Oggi si concludono gli Europei 2018 di Atletica leggera. A Berlino si assegnano ben dieci titoli, diamo uno sguardo alle dieci finali che concluderanno il programma della rassegna continentale. MARATONA (MASCHILE) – Clicca qui per la presentazione dettagliata. MARATONA (FEMMINILE) – Clicca qui per la presentazione dettagliata. SALTO CON L’ASTA (MASCHILE) – Armand Duplantis vuole consacrarsi ad appena 18 anni: dopo ...

Strage di braccianti - Salvini : la priorità è la lotta allo schiavismo - : "La lotta alla mafia, allo schiavismo e allo sfruttamento del lavoro nero e dell'immigrazione clandestina è una priorità mia e di questo governo" dice il ministro dell'Interno a Foggia dove in 3 ...

Braccianti - Salvini : lotta a sfruttamento : 16.50 "La lotta alla mafia e allo sfruttamento è una priorità mia e del governo e useremo tutte le armi a disposizione", Così il ministro dell'Interno Salvini, dopo il vertice in Prefettura a Foggia per i Braccianti morti in un incidente stradale. "Svuoteremo i ghetti", "dobbiamo aggredire i patrimoni dei mafiosi che campano con il caporalato",aggiunge Salvini. "Un'immigrazione fuori controllo aiuta la mafia" e "la legge sul caporalato va ...

lotta ai venditori ambulanti abusivi ad Avola : Lotta ai venditori ambulanti abusivi in piazza Umberto i e al lungomare di Avola. Controlli della Polizia municipale, Polizia di Stato e Finanza

Migranti - tra i Passeur des Humanité. I francesi che lottano per l’apertura delle frontiere nella valle militarizzata : Si sono dati il nome di ‘Passeur des Humanité’ (trafficanti di umanità), e da quando la Francia ha deciso di blindare la frontiera ai richiedenti asilo, ormai tre anni fa, portano avanti azioni di disobbedienza civile a diversi livelli, per convincere il proprio governo a cambiare linea e sostenere le persone in transito dalla Val Roja. A differenza di gran parte dei solidali che ruotano intorno a Ventimiglia, in questa parte di Alpi Marittime ...

Usa - fondi per lotta all'Aids destinati all'accoglienza dei migranti : Risorse per la lotta all'Aids indirizzate verso un altro obiettivo: l'assistenza agli immigrati minorenni. Secondo l'Amministrazione Trump, tale storno di fondi servirebbe a gestire le conseguenze ...

FAO : i Paesi accelerano la lotta alla resistenza antimicrobica : I Paesi stanno facendo significativi passi avanti nella lotta alla resistenza antimicrobica (AMR). Rimangono tuttavia seri gap che richiedono un’azione urgente – questo il messaggio del rapporto pubblicato oggi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), l’Organizzazione Mondiale per la Sanità Animale (OIE), e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Il ...

L’Onu e la lotta per i cibi sani - Parmigiano nel mirino : ipotesi «etichetta anti grassi» Il ministro : è pazzia pura : L’obiettivo è ridurre diabete, cancro e malattie cardiovascolari. Le misure saranno discusse in settembre. Potrebbero essere colpiti anche il Prosciutto, l’olio e la pizza

lotta a grassi e zuccheri. Esperto : nessun allarme - segreto è quantità - : Dopo le polemiche sul fatto che alcuni prodotti Made in Italy potrebbero essere classificati come "poco sani" dall'Oms , Marcello Ticca, vicepresidente della società italiana di scienza dell'alimentazione chiarisce: "L'obiettivo è solo aumentare la consapevolezza"

TUTTO PUÒ SUCCEDERE 3/ News e anticipazioni puntata 23 luglio : Cristina lotta contro la polimiosite : TUTTO può SUCCEDERE 3, anticipazioni sesta puntata 23 luglio 2018. Cristina si cura per la polimiosite. Carlo alle prese con dei problemi di Robel a scuola(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 06:49:00 GMT)