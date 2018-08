La lettera di papa Francesco contro gli abusi sessuali compiuti da uomini di chiesa

lettera del Papa al popolo di Dio sugli abusi : "Le ferite non si prescrivono mai" : ... Papa Francesco, parlando a tutti i cattolici del mondo, ha voluto ribadire il 'dolore' e la 'vergogna', insieme con il 'pentimento' per lo scandalo pedofilia. Bergoglio parla di 'abusi sessuali, di ...

Ponte Morandi - la lettera del 'papà di una vittima' : 'Quelli pensano a vaccini e immigrati' - schifo finale : Una lettera che contiene passaggi decisamente polemici con il Pd e il centrosinistra, apparentemente scritta da un padre in preda non solo al dolore infinito, ma anche alla rabbia politica. Normale? ...

PAPA FRANCESCO : “BASTA MIGRANTI MORTI - AGIRE CON FERMEZZA/ Video - la lettera del Vescovo di Ventimiglia : MIGRANTI, appello pressante del PAPA “La comunità internazionale agisca subito, basta tragedie nei mari”. Le parole del Santo Padre proferite durante l'Angelus di oggi(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 09:50:00 GMT)

"Caro Silvio - consiglio da amico Basta con snob e figli di papà" La lettera di un berlusconiano doc : La scena politica attuale dimostra che il partito “Forza Italia” per rigenerarsi deve far leva su persone che provengono dalla società civile, evitando figli di papà o personaggi snob Segui su affaritaliani.it

Giuliano Sangiorgi papà - sarà una femmina. E il cantante le scrive una lettera : sarà una femmina. Giuliano Sangiorgi e Ilaria Macchia aspettano una bambina. Ad annunciarlo è stato lo stesso cantante in una lettera dedicata a sua figlia e pubblicata sul Corriere della Sera nell'inserto LiberiTutti. Mio figlio inizia ad avere un volto e, a dirla tutta, questa verità che adesso posso finalmente svelare, è femmina!!!!!!!!!!!! E ho i brividi mentre ve lo scrivo. Saremo la sua famiglia stupenda e sarà gigantesca, infinita, ...

"Voglio immaginarti felice" - la lettera del papà di Loris : "Ciao Lorys, oggi è il tuo dodicesimo compleanno, il quarto che non festeggi insieme a noi e ai tuoi compagni. Dal primo giorno che sei andato via ho sentito il bisogno di scriverTi, lo sai". E' ...

