La Grecia volta pagina | concluso programma assistenza Ue

Corte condanna Madrid per non aver accolto profughi da Italia e Grecia - è la prima volta : Il Tribunale supremo spagnolo ha condannato il governo di Madrid perché non ha rispettato l'impegno, assunto nel 2015, con l'Unione europea per la ricollocazione di 19.449 profughi provenienti da Italia e Grecia. È la prima volta che un tribunale europeo condanna il proprio Paese per questo tipo di violazione. Per il Tribunale supremo quelli presi erano impegni "vincolanti e obbligatori" e la Spagna li ha assolti solo parzialmente. ...