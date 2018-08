La Garanzia Apple è valida anche senza scontrino? : La Garanzia di un prodotto Apple come iPhone o iPad è valida se non è presente lo scontrino? Ecco tutto quello che dovete sapere La Garanzia Apple è valida anche senza scontrino? Chi si appresta ad acquistare un prodotto Apple, sia nuovo ma sopratutto usato, si troverà di fronte sempre al dubbio su come viene […]