La forza del «coraggio emozionale»

(Di lunedì 20 agosto 2018) Il modo in cui affrontiamo e gestiamo il nostro mondo interiore guida tutto. Definisce il nostro modo di vivere, di amare, di comportarci, definisce chi siamo. Per semplificare spesso si dividono le emozioni in due categorie, negative o positive, buone o cattive, una scissione troppo severa, troppo rigida. E la rigidità di fronte alla complessità è deleteria. Il mondo di oggi è davvero molto complesso, vive continui cambiamenti, tecnologici, politici ed economici e stiamo vedendo come la tendenza delle persone è quella di bloccarsi sempre più in rigide risposte alle loro emozioni. Susan David, psicologa della Medical School di Harvard, ha condotto una ricerca su 70000 persone, scoprendo che un terzo di queste giudica negativamente sé stesso quando sente di provare le cosiddette «brutte emozioni», come la tristezza, la rabbia e persino il dolore. In molti non vorrebbero avere queste ...