La dottoressa Giò torna in tv dopo 20 anni tra famiglie arcobaleno | violenza sulle donne

Barbara D’Urso : Lambert non sarà l’amore de La dottoressa Giò : Lambert e la Dottoressa Giò non avranno una storia: parola di Barbara D’Urso Dopo 20 anni Barbara D’Urso ha rimesso di nuovo il camice e lo stetoscopio al collo per girare la nuova stagione de La Dottoressa Giò. La regina degli ascolti di Canale 5 è tornata al suo primo amore rivestendo ancora una volta i panni della ginecologa Giulia Basile, per tutti Giò. In una lunga intervista rilasciata a DiPiù, Barbara D’Urso ha svelato ...

Torna «La dottoressa Giò» e parla di attualità : Violenza sulle donne, famiglie arcobaleno, omosessualità. La dottoressa Giò, di ritorno su Mediaset a vent’anni dal finale di serie, si è promessa di raccontare l’attualità. «Accusata di inadempienza nei confronti di una paziente che si era tolta la vita, mentre in realtà la donna era vessata dalle violenze del marito, Giò viene assolta e riTorna in ospedale nel suo ruolo di ginecologa. Ma con un obiettivo preciso: vuole aprire dentro l’ospedale ...

Barbara d'Urso - sanguinante ma solo per scena : 'La dottoressa Giò sarà una donna moderna' : Alla politica chiedo leggi più severe anche sullo stalking. Ma la serie non finirà qui: ci saranno anche storie che riguardano l'omosessualità e i figli di famiglie arcobaleno". Perché vediamo la ...

Barbara d'Urso : "Per la dottoressa Giò ho spiato i medici veri" : Torna dopo 20 anni sul piccolo schermo Giorgia Basile, la ginecologa interpretata da Barbara d'Urso, protagonista de La Dottoressa Giò. La fiction, andata in onda per due stagioni nel 1997 e il 1998 su Rete 4, approderà nel prossimo inverno su Canale 5 e seguirà le nuove avventure del medico romano, impegnata nell'apertura di un centro antiviolenza a sostegno delle donne. Nella storia che rappresentiamo non sono trascorsi vent'anni, ma ...

