“La Diciotti non sta venendo a Pozzallo” Lo ha detto il sindaco Ammatuna 

agi

: La nave Diciotti Guardia Costiera Italiana ha fatto il suo dovere salvando naufraghi. Il ministro dellamalavita respinge pure loro. - Erriders : La nave Diciotti Guardia Costiera Italiana ha fatto il suo dovere salvando naufraghi. Il ministro dellamalavita respinge pure loro. - MSF_ITALIA : La nave #Diciotti è da 5 giorni in mare davanti all'isola di Lampedusa con 177 naufraghi a bordo. Chiediamo al Pres… - amnestyitalia : chiediamo al Presidente della Repubblica @Quirinale di fermare @matteosalvinimi e di difendere lo stato di diritto.… -

(Di lunedì 20 agosto 2018) “Posso affermare ufficialmente che lanon è in rotta verso Pozzallo. Ho interloquito con fonti ministeriali e mi confermano che la nave non è in rotta verso il nostro porto. Ci sono stati dei movimenti è vero, ma per ora non si sta dirigendo qui”. Lo afferma in esclusiva a TPI ildi Pozzallo Roberto Ammatuna, negando la recentissima informazione per cui la nave, l’imbarcazione della Guardia Costiera italiana con a bordo 177 migranti, si sarebbe mossa da Lampedusa procedendo verso la costa siciliana.