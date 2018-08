“La Diciotti non sta venendo a Pozzallo”. Lo ha detto il sindaco Ammatuna : “Posso affermare ufficialmente che la Diciotti non è in rotta verso Pozzallo. Ho interloquito con fonti ministeriali e mi confermano che la nave non è in rotta verso il nostro porto. Ci sono stati dei movimenti è vero, ma per ora non si sta dirigendo qui”. Lo afferma in esclusiva a TPI il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, negando la recentissima informazione per cui la nave Diciotti, ...

Diciotti - “la nave della Guardia costiera verso Pozzallo”. Il sindaco : “Non è in rotta verso di noi” : Sembra sbloccarsi il caso della nave Diciotti della Guardia costiera, da giorni in rada davanti alla costa di Lampedusa. L’imbarcazione con 177 migranti a bordo, sta prendendo il largo e si sta dirigendo verso il porto di Pozzallo, nel Ragusano. La nave era da ben 5 giorni in acqua, senza avere il permesso di sbarcare. La notizia riportata dalle agenzie di stampa che citano fonti di Lampedusa è però smentita del primo cittadino di Pozzallo ...

Perché Salvini e Toninelli non fanno sbarcare in Italia i 177 migranti soccorsi dalla Diciotti : C'è un nuovo caso politico e diplomatico legato a una nave che ha soccorso 190 migranti e che ora è al largo di Lampedusa, in attesa che qualcuno indichi un porto sicuro di sbarco. Un film già visto, sembrerebbe. Solo che stavolta si tratta della nave Diciotti, della nostra Guardia Costiera. E, anche stavolta, c'entra Malta.Continua a leggere

Migranti - Diciotti a Lampedusa. Ma Salvini non indica porto di sbarco : Salvini non intende cedere. La Nave Diciotti della Guardia Costiera italiana è in rada di fronte a Lampedusa ma i 177 Migranti che ha a bordo non verranno sbarcati in Italia. O almeno non subito. Il ministro dell'Interno, a quanto pare, sta cercando di portare avanti le trattative con l'Europa per trovare una soluzione differente ad un braccio di ferro con Malta che rischia di diventare scivoloso.Per ora il Viminale non ha indicato alcun porto ...

Malta risponde ‘no’ all’appello di nave Diciotti : “Non accogliamo i 177 migranti” : Malta ha risposto alla richiesta della Guardia costiera italiana: "L'Italia non ha appigli legali per chiedere a Malta di fornire un porto sicuro per questo ultimo caso. Il porto sicuro più vicino è Lampedusa". Gasparri: "Chi ha dato l'ordine alla Capitaneria di Porto di imbarcare in acque territoriali di un altro Paese dei clandestini?".Continua a leggere

Migranti - esposto contro Salvini sul caso della nave Diciotti . E lui : "Non mollo" : Un gruppo di avvocati del Legal Team Italia ipotizza i reati di abuso d'ufficio, violenza privata, sequestro di persona e attentato alla Costituzione Video / Salvini: io non autorizzo lo sbarco dalle ...

Nave Diciotti - Davigo : “Salvini e le manette ai migranti? Un ministro non può dare ordini alla magistratura” : “Salvini e il suo tweet in cui invoca le manette per ‘i violenti’ della Nave Diciotti? L’ho già detto in una intervista al Fatto Quotidiano: escludo che un ministro possa dare ordini alla magistratura. Non è previsto dalla nostra Costituzione“. Sono le parole pronunciate a In Onda (La7) dal magistrato Piercamillo Davigo, che si sofferma sul ddl leghista relativo alla legittima difesa: “Il testo della legge ...

Nave Diciotti - Candiani (Lega) vs Meli : “È normale che Salvini pretenda arresto due migranti”. “Non lo è affatto” : Scontro vivace a L’Aria che Tira Estate (La7) tra la giornalista del Corriere della Sera, Maria Teresa Meli, e Stefano Candiani, sottosegretario leghista al ministero dell’Interno, sulla vicenda della Nave Diciotti. Meli adombra l’ipotesi che i due migranti a bordo della Nave siano stati fermati dai magistrati di Trapani anche su spinta di Salvini, che aveva invocato “le manette”: “Quella del ministro ...

Diciotti - i misteri di una nave che non doveva attraccare qui : L' Italietta di Sergio Mattarella è l'unico Paese al mondo dove il capo dello Stato interviene per far sbarcare uno o più profughi, forse, e molti clandestini per di più sospettati di aver costretto con la violenza i soccorritori italiani a portarli ...