La Bufala dei 25 amici su Facebook | Fate attenzione

La strana Bufala di Facebook e dei 25 amici (circa) : Su Facebook gira l'ennesimo messaggio bufala, per fortuna innocuo, legato alla possibilità di vedere solamente i posti di 25 amici, scelti da Facebook. L'articolo La strana bufala di Facebook e dei 25 amici (circa) proviene da TuttoAndroid.

La Bufala dei richiedenti asilo che richiedono l’abbonamento Sky per guardare le partite : Nelle ultime ore sta circolando una bufala riguardante la richiesta di alcuni richiedenti asilo residenti in un centro culturale a Vicenza. I migranti avrebbero chiesto in questura di poter avere l'abbonamento a Sky per poter guardare le partite, ma la notizia è infondata e questa richiesta non è mai stata avanzata dagli ospiti del centro.Continua a leggere

OSPEDALE REGGIO CALABRIA : CARTONE AL POSTO DEI GESSI/ Ultime notizie : tutta una Bufala? Il caso si sgonfia... : REGGIO CALABRIA, niente GESSI in OSPEDALE: CARTONE per steccare le fratture. Ultime notizie: colpa dei tagli o della scarsa professionalità degli infermieri?(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 21:47:00 GMT)

La vecchia Bufala dei raggi cosmici torna a girare : “Non lasciare il telefono vicino al corpo - può causare danni terribili” : Ieri tutti con il naso all’insù per la strepitosa eclissi lunare, la più lunga del XXI secolo, oggi invece tutti con il naso all’ingiù, fissi sui nostri cellulari per il rischio radiazioni causate da pericolosissimi raggi cosmici. Accanto agli scatti della spettacolare luna rossa che ieri ha riempito i cieli di tutto il mondo e milioni di obiettivi di macchine fotografiche, ad inondare gruppi e chat di WhatsApp prima e anche dopo l’eclissi è la ...

Decreto dignità - Damiano : “Waterloo del precariato? Una Bufala. Di Maio mi ha copiato - Pd dalla parte dei lavoratori” : “Quando il M5s afferma che questo Decreto è la Waterloo della precarietà dice una bufala. La vera lotta si fa facendo costare meno il lavoro a tempo indeterminato”. Sono le parole di Cesare Damiano, esponente del Pd ed ex sindacalista, prima della riunione della direzione del Partito democratico: “Di Maio mi ha copiato. Avevo presentato un emendamento, lo scorso anno, che dice la stessa cosa di Di Maio, che mi ha copiato. Il ...

Pensioni - l'Inps smentisce la 'Bufala dei 200 giorni' : "Nessuna differenza con i calcoli del Miur" : L'Inps ha voluto togliere ogni dubbio ai contribuenti, smentendo la notizia di "potenziali differenze di circa '200 giorni'" nel calcolo dell'Istituto di Previdenza e del Miur...

Xylella - Bufala o piaga? Tre certezze in attesa dei tempi della scienza : ulivi malati - confusione e fazioni contrapposte : Xylella è una bufala? No. Xylella esiste? Sì. Xylella fa seccare gli ulivi pugliesi? È, al momento, altamente probabile. C’è certezza? Si sta lavorando per dimostrarla in modo inoppugnabile, ma, sempre al momento, non c’è. C’è il dubbio, che dovrebbe essere “l’inizio della sapienza”, ma che in questa storia viene ridicolizzato a spartiacque tra fazioni. Con un solo risultato, dall’una e dall’altra parte: ridurre a poco la grande complessità del ...

La Bufala dei migranti pronti a salpare per l'Italia con la foto del concerto dei Pink Floyd : Sui social da qualche giorno è spuntato un post che recita: “Porto libico. Non te le faranno mai vedere queste immagini. Sono tutti pronti a salpare in Italia”. La foto che avvalorerebbe l'esempio di controinformazione però è quella del concerto del 15 luglio 1989 dei Pink Floyd a Venezia. Il post però ha ricevuto ben 9mila condivisioni, diventando presto virale, con commenti indignati ...

