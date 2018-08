La Brexit che manda la sterlina in fibrillazione con possibili sorprese

L'offerta di Londra : ai cittadini Ue diritto di restare anche in caso di hard Brexit : Londra - I cittadini di Paesi Ue residenti da tempo in Gran Bretagna avranno il diritto di restare anche se Londra non raggiungerà un'intesa con Bruxelles. Il Governo britannico è pronto a fare un'...

Not Tonight : è uscito su PC il gioco che che offre un punto di vista satirico sulla Brexit : Not Tonight è un titolo unico nel suo genere, un gioco simulativo fortemente ispirato a Papers che offre una visione satirica della burocrazia europea, riporta Rockpapershotgun.Immaginiamo di essere in un Regno Unito distopico, dove il dibattito sulla Brexit prende la piega sbagliata e l'estrema destra britannica ha preso il controllo del paese. Si presenta così Not Tonight, gioco satirico sulla Brexit che ha come setting una Gran Bretagna post ...

Brexit : perché c'è chi vorrebbe accumulare scorte alimentari : Voci di "stockpiling" di cibo e farmaci in Uk in vista di un blocco delle frontiere se si arrivasse a marzo 2019 senza accordo con Bruxelles. Soluzione che però il paese non può permettersi

A che punto sono i negoziati per Brexit - secondo l’Europa : Ne ha scritto il capo dei negoziatori Michel Barnier, spiegando che l'accordo sulle condizioni di uscita è completo «all'80 per cento» The post A che punto sono i negoziati per Brexit, secondo l’Europa appeared first on Il Post.

Brexit potrebbe avere conseguenze anche per gli animali da compagnia : Cani, gatti e furetti in viaggio da e verso il Regno Unito potrebbero subire una quarantena: è un tema che sta molto a cuore a Juncker The post Brexit potrebbe avere conseguenze anche per gli animali da compagnia appeared first on Il Post.

Brexit : perché Theresa May non può ottenere un buon accordo : Con l'UE in posizione di forza, all'Inghilterra non resta che cercare, con scarso successo, di limitare i danni

Effetto Brexit - Deutsche Bank sposta le operazioni sui derivati a Francoforte : MILANO - Deutsche Bank ha reso noto di aver spostato 'una gran parte' delle sue operazioni di compensazione in euro da Londra a Francoforte, in vista dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. ...

Brexit - che cosa succede se Londra e la Ue divorziano senza accordo : A meno di 250 giorni dalla Brexit - e mentre la finanza, oggi con Deutsche Bank - già trasloca da Londra, c’è un’unica certezza sul tavolo delle trattative: l’assenza di un patto per il divorzio della Gran Bretagna dall’Unione europea. Si rischia così di degenerare in uno scenario più ostico di qualsiasi hard Brexit: un divorzio no-deal, una scissione senza tutele reciproche. Ecco i possibili scenari ...

Ue: "Prepariamoci anche ad un mancato accordo sulla Brexit"

Brexit, Ue avvisa: "Pronti anche a nessun accordo". In caso di no-deal potrebbe servire il visto per andare in Gran Bretagna (e viceversa).

