La bioedilizia ora si fa con la canapa

bioedilizia : messo a punto il nuovo sistema di monitoraggio per la sicurezza degli edifici in legno : Grazie alle innovative tecnologie introdotte all’inizio del nuovo millennio, negli ultimi decenni si è lavorato molto per mantenere e incrementare il livello di qualità degli edifici in legno assicurando costruzioni, non solo sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico, ma anche durevoli nel tempo. È in questo processo di continua ricerca e di miglioramento che si inserisce il sistema di monitoraggio S.A.L.E (sistema Affidabilità ...