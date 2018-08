"La Argento risarcì accusatore molestie"

Nyt : Asia Argento risarcisce giovane attore che l'accusa di molestie | : Secondo il quotidiano, che riferisce di essere in possesso di documenti autentici, l'esponente del movimento #MeToo ha versato 380mila euro a Jimmy Bennett. L'attore, oggi 22enne, ha detto di essere ...

Asia Argento - Nyt : “Ha risarcito con 380mila dollari giovane che l’accusava di molestie subite quando aveva 17 anni” : Asia Argento si è accordata con un giovane che l’accusava di molestie sessuali. È quanto sostiene il New York Times, che cita alcune carte degli avvocati dell’attrice e del suo accusatore Jimmy Bennett, attore e musicista rock californiano. Argento è stata tra le prime ad accusare pubblicamente il produttore Harvey Weinstein per violenza sessuale. Ed è diventata una figura di spicco del movimento #MeToo. Nei mesi che seguirono ...

Nyt - Asia Argento ha risarcito un attore che la accusava di molestie sessuali : Asia Argento, figura chiave del movimento #Metoo dopo aver rivelato di aver subito molestie dal produttore americano Harvey Weinstein, avrebbe versato 380mila dollari (330mila euro) per fermare l'azione legale di un attore che a sua volta la accusava di violenza sessuale. Lo rivela il New York Times, citando documenti inviati al giornale da una fonte non identificata: Jimmy Bennett, attore e musicista rock californiano, ha accusato Asia Argento ...

