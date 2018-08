La Argento accusata di violenza sessuale su minore E lo risarcì con 380mila

ilgiornale

(Di lunedì 20 agosto 2018) "Me too" nel senso di "anche io". È questo il nome del movimento femminista sorto in seguito alla bufera che hainvestito il produttore Harvey Weinstein e aperto una voragine nel mondo dello spettacolo Usa e non solo. Tra loro Asiapuò forse essere annoverata come la paladina, uno dei simboli del #MeToo.Secondo quanto rivela il New York Times, Asiaavrebbe accettato di risarcire condollari Jimmy Bennett. Questo giovane attore e musicista rock, infatti, l'avrebbedi aggressione. Il tutto si sarebbe svolto in una camera di albergo in California, quando lui aveva appena superato la soglia dei 17 anni. Dunque era ancoranne e, a detta dei suoi legali, questo lo avrebbe traumatizzato. Il risarcimento richiesto nella denuncia sarebbe stato di 3,5 milioni di dollari per "aver intenzionalmente inflitto sofferenza emotiva e perdita di stipendio a ...