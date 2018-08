Krypton | quando l’origin story diventa un thriller politico

wired

: RT @LuigiFattizzo: Krypton stava morendo. Jor-El aveva aveva le prove e presentò tutto al consiglio supremo. Ma Bar-Illari gli rispose “qua… - HanaFujoshi : RT @LuigiFattizzo: Krypton stava morendo. Jor-El aveva aveva le prove e presentò tutto al consiglio supremo. Ma Bar-Illari gli rispose “qua… -

(Di lunedì 20 agosto 2018) Dopo che il canale americano Syfy aveva annunciato l’intenzione di realizzare, un ambizioso prequel ambientato duecento anni prima della nascita di Superman (e che ha debuttato il 17 agosto su Premium Action), in tv è arrivato anche Inhumans, un prodotto Marvel anch’esso ambientato su un pianeta (la Luna, in effetti) popolato di supereroi: i risultati imbarazzanti di quest’ultimo facevano dunque temere un altro adattamento pacchiano, con costumi imbarazzanti e situazioni aliene ritagliate con l’accetta. Invecesorprende proprio per la sua originalità e per il suo brillante tentativo di superare mezzi di rappresentazione comunque limitati. Assieme a titoli come Gotham e Black Lightining, l‘universo televisivo legato alla Dc Comics dimostra di saper rielaborare il materiale narrativo dei fumetti fondendolo a temi molto più vasti e universali ...