Juventus | inarrestabile Cristiano Ronaldo CR7 | ora ha fame di gol | attenta Lazio

(Di martedì 21 agosto 2018) TORINO – «C’è un calciatore di molto più pericoloso per gli avversari di: èche non ha segnato nella partita precedente». Attribuiscono l’aforisma a Carlo Ancelotti, ma chiunque sia l’autore ha detto una verità assoluta. CR7 vive di gol e vittorie, ieri lo hanno scoperto anche i tifosi juventinche hanno visto trasfigurarsi il viso del numero sette quando la squadra stava perdendo e, pur nella felicità per la vittoria finale, hanno colto un velo di stizza nell’espressione dimentre lasciava il campo senza aver segnato. No, per lui non è una cosa normale o, comunque, da accettare serenamente. L’insaziabileha imparato a usare questa rabbia come una benzina per alimentare il suo motore in vista della partita successiva. Laè avvisata, si troverà davanti una belva ferita nell’orgoglio da bomber, un agonista mostruoso che ha ...