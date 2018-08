Juve-Pjanic | rinnovo pronto fino al 2023 | le cifre

Juve - incontro per il rinnovo di Pjanic : Quest'oggi, come riporta Sky Sport , c'è stato un incontro tra l'entourage del centrocampista bosniaco e i dirigenti della Juve , con un'intesa di massima raggiunta per continuare insieme. OFFERTE ...

Juve - Allegri : "Domani giocano CR7 - Pjanic e Cancelo. Il mercato è chiuso" : "Devo ringraziarlo che è stato quattro anni con me dimostrando di essere un grande giocatore e un grande uomo". Così Massimiliano Allegri a proposito dell'addio di Claudio Marchisio: "È stato un ...

Juventus-Pjanic - rinnovo a un passo : ecco le cifre : Il regista bosniaco, ritenuto incedibile da Madama per tutto il mercato, è pronto a prolungare di un altro anno, con un importante ritocco dell'ingaggio

Juventus - la bomba dalla Spagna : “Marcelo distratto dal mercato” - intanto Pjanic rinnova : Si avvicina sempre di più l’inizio del campionato di Serie A, avvio con il botto ed esordio della Juventus di Cristiano Ronaldo sul campo del Chievo ma a tenere banco sono anche le ultime ore di calciomercato, in particolar modo novità importanti provenienti dalla Spagna. Secondo ‘As’, Marcelo è “distratto dalle voci di mercato”, è dovuto a questo l’errore del brasiliano nella gara di ieri in Supercoppa ...

Juventus - blindato Pjanic : non tramonta Pogba - ecco perchè… : NON tramonta Pogba- Non tramonta Paul Pogba in casa Juventus. Secondo quanto trapelato dalle ultime news di radiomercato provenienti dall’Inghilterra, il centrocampista francese starebbe premendo per lasciare il Manchester United. Un addio che potrebbe causare un vero e proprio terremoto in quanto il club inglese non avrebbe la possibilità di sostituire il giocatore. JUVE ALLA […] L'articolo Juventus, blindato Pjanic: non tramonta ...

Juventus - Allegri pensa al 4-4-2 ma è l’ennesima follia tattica : scelte ‘pericolose’ - penalizzati gli esterni e Pjanic - ecco i motivi della decisione dell’allenatore bianconero : La Juventus si prepara per l’inizio della stagione, sempre più vicino infatti l’esordio in campionato contro il Chievo, match inaugurale della nuova stagione. I bianconeri hanno un solo obiettivo, vincere tutto ed alzare finalmente la Champions League, l’arrivo di Cristiano Ronaldo è un biglietto da visita non indifferente anche se non ha convinto l’operazione con il Milan e la doppia cessione di Caldara e Higuain. ...

Milinkovic Savic alla Juventus?/ Ultime notizie : il destino del serbo legato a Modric e Pjanic : Milinkovic Savic alla Juventus? Ultime notizie: il destino del serbo legato a Modric e Pjanic, ecco l'incastro che può portare Sergej a Torino dalla Lazio(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 09:50:00 GMT)

