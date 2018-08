Justin Kluivert | assist per Dzeko al debutto con la Roma | com' è andata la sua prima in

Fantacalcio - Roma : Justin Kluivert può vendicare papà Patrick : Le colpe dei padri non ricadano sui figli, si suol dire. Patrick Kluivert in Italia non ha lasciato grandi ricordi, nella sua fugace esperienza al Milan. Si è affermato poi con altre maglie e in altri ...

La Roma presenta Justin Kluivert : 'Grande club - voglio mettermi in mostra' : "Il mio obiettivo è dimostrare il mio valore, mettermi in mostra in Italia e nel Mondo. Sono ancora giovane, devo imparare tanto, ma non vedo l'ora che inizi la stagione. Possiamo fare cose importanti". Così Justin Kluivert, nuovo acquisto della Roma , nel corso della conferenza ...

Justin Kluivert - Roma/ Presentazione in diretta - info streaming video e tv : Monchi conferma l'addio di Alisson : Roma, Kluivert si presenta: il giorno del "figlio d'arte" Justin, figlio dell'ex bomber della Nazionale olandese Patrick. Uno degli investimenti "rivoluzionari" di Monchi (Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 12:42:00 GMT)

La Roma ufficializza ingaggio di Justin Kluivert - contratto fino al 2023 : CALCIOMERCATO– La Roma “ha acquistato a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore olandese, dall’AFC Ajax, a fronte di un corrispettivo fisso di 17,25 milioni di euro, e variabile, fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento da parte della Roma e del Calciatore di determinati obiettivi sportivi”, spiega il club giallorosso in una nota. Inoltre, in caso di futuro ...

Calciomercato Roma - ufficiale l'ingaggio di Justin Kluivert : Roma - La Roma mette a segno il colpo Justin Kluivert : il giovane attaccante esterno proveniente dall' Ajax costerà al club giallorosso un corrispettivo fisso di 17,25 milioni di euro, e variabile, ...

Roma - visite mediche in corso per Justin Kluivert : poi l’ufficialità del colpo : Justin Kluivert è un nuovo calciatore della Roma, dopo le visite mediche di rito arriverà l’ufficialità dell’acquisto giallorosso visite mediche in corso per Justin Kluivert a Villa Stuart. Arrivato ieri sera da Amsterdam, l’ormai ex attaccante dell’Ajax si sta sottoponendo ai test medici di rito prima di firmare il nuovo contratto con la Roma. Una ventina di tifosi lo hanno atteso all’esterno della clinica Romana, ...

