Just Cause 4 | i tornado al centro di un lungo trailer di gameplay

Generation Zero : disponibile un nuovo gameplay dello sparatutto dagli sviluppatori di Just Cause : Generation Zero è uno sparatutto fantascientifico ambientato negli anni 80', e come riporta VG247 possiamo vedere il gioco nel suo primo gameplay trailer.Il gioco è stato presentato per la prima volta prima dell'E3 di giugno, ma le immagini che possiamo vedere oggi sono decisamente più interessanti.Il setting del gioco è la campagna svedese, mentre il tono del titolo si differenzia bene dalla serie Just Cause. Generation Zero è un gioco ...

Rage 2 è soprattutto un gioco degli sviluppatori di Just Cause e Mad Max : Sin dall'annuncio Rage 2 ha incuriosito gli appassionati di FPS anche perché si tratta di un progetto che unisce due software house con stili, capacità e punti di forza ben precisi. Da una parte id Software, i veterani degli FPS vecchia scuola che con DOOM sono tornati alla ribalta dopo anni non di certo al vertice e dell'altra parte Avalanche Studios, una software house che con Just Cause e Mad Max ha dato vita a progetti indubbiamente non ...

Tutta la spettacolarità di Just Cause 4 in una serie di imperdibili video making of : Con un comunicato stampa diffuso oggi, Square Enix e Avalanche Studios hanno annunciato di aver pubblicato sul canale YouTube ufficiale del gioco cinque video di una piccola serie making of dedicata a Just Cause 4, l'atteso nuovo capitolo della saga di Rico in uscita il prossimo 4 dicembre 2018 su PS4, Xbox One e PC.I video si concentrano su diversi aspetti del gioco, e vedono la partecipazione di alcuni sviluppatori che rivelano nuovi ...

Just Cause 4 punta ad essere "il miglior open world sandbox di sempre" : Just Cause 4, in modo abbastanza prevedibile, sarà caratterizzato da una azione esplosiva, frenetica e Gamereactor ha avuto l'occasione di parlare con il game director, Francesco Antolini, proprio di questa quarta iterazione all'E3 scorso. Nell'intervista, Antolini ha svelato le altissime ambizioni del titolo e ha dichiarato che lo studio ha appreso la lezione di Just Cause 3."Vogliamo creare il migliore sandbox open-world di sempre", ha detto. ...

SQUARE ENIX annuncia una nuova collaborazione tra FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS e Just Cause 3 : SQUARE ENIX ha annunciato che FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS, il gioco di ruolo per dispositivi mobili scaricato più di 30 milioni di volte in tutto il mondo, festeggerà il suo secondo anno di successi con una nuova collaborazione con JUST CAUSE 3. Questo evento temporaneo introdurrà vari personaggi e un evento a tema JUST CAUSE 3 in FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS. JUST CAUSE 3 incontra FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS A partire da ...

E3 2018 : Just Cause 4 - anteprima : Los Angeles - La serie di Just Cause, assieme a quella di Saints Row, è una delle poche ad essere sopravvissuta a GTA. Parliamo di franchise nati con l'obiettivo di riprendere le regole e lo stile del capolavoro di Rockstar per eroderne il successo; come anche i muri sanno, questo obiettivo non è mai stato raggiunto ma nonostante questo Avalanche e Voliton sono riuscite a ritagliarsi una piccola nicchia nella quale sopravvivere.Se Saints Row ha ...

Just Cause 4 : Requisiti di Sistema e DLC annunciati : Square Enix svela ufficialmente i Requisiti PC di Just Cause 4 ed annuncia che dal prossimo anno saranno disponibili 3 DLC, scopriamo insieme di cosa si tratta, ricordandovi che il gioco è atteso per il 4 Dicembre su PC, PS4 e Xbox One. Just Cause 4: I Requisiti PC Minimi Sistema Operativo: Windows 7 SP1 con Platform Update per Windows 7 (solo 64-bit) Processore: Intel Core i5-2400 @ 3.1 GHz | AMD FX-6300 @ 3.5 GHz o superiore RAM: ...

E3 2018 : il nuovo trailer di Just Cause 4 si focalizza sulle potenzialità dell'Apex Engine : Just Cause 4, come saprete, è trapelato su Steam un po' in anticipo rispetto all'E3, ma ciò non ha impedito agli sviluppatori Avalanche Studios di pubblicizzare il nuovo titolo. Il nuovissimo trailer appena rivelato da Square Enix si concentra sul nuovo Apex Engine.Come segnala Dualshockers, Avalanche Studios sta trasformando la serie Just Cause con un nuovo motore. E sì, il nuovo Engine mostra tutto ciò che il gioco ha da offrire graficamente. ...