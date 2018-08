JIMMY BENNETT | “VIOLENTATO DA ASIA ARGENTO” Rose McGowan prende le distanze | “Ho il

Chi è JIMMY BENNETT - l’ex bambino prodigio che ora accusa Asia Argento : Si chiama Jimmy Bennett, l’ex bambino prodigio ed attore di Hollywood, che ha accusato Asia Argento di molestie sessuali. Il ragazzo, che oggi ha 22 anni, ha raccontato di essere stato violentato dalla produttrice e attrice italiana nel 2013, quando aveva solamente 17 anni. L’aggressione sessuale sarebbe avvenuta in una stanza dell’hotel Ritz-Carlton a Marina del Rey, in California, e, dopo la denuncia del giovane, la Argento ...

JIMMY BENNETT : “Violentato da Asia Argento”/ L’attrice risarcisce il giovane : "Inflitta sofferenza emotiva" : Jimmy Bennett, giovane attore e musicista rock accusa Asia Argento di violenza sessuale: le rispettive difese avrebbero raggiunto un accordo da 380mila dollari.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 14:39:00 GMT)

JIMMY BENNETT : “Violentato da Asia Argento”/ L’attrice risarcisce il giovane - il New York Times ha le foto : Jimmy Bennett, giovane attore e musicista rock accusa Asia Argento di violenza sessuale: le rispettive difese avrebbero raggiunto un accordo da 380mila dollari.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 12:01:00 GMT)

Bufera su Asia Argento accusata di abusi sessuali sul minorenne JIMMY BENNETT - il caso alla vigilia di X Factor 12 : È Bufera su Asia Argento accusata di abusi sessuali dall'attore e musicista Jimmy Bennett, per un rapporto che si sarebbe consumato quando il ragazzo era ancora minorenne. Secondo un report del New York Times, che è venuto in possesso in forma anonima dei documenti legali che testimoniano l'accordo, Asia Argento ha pagato un giovane attore americano Jimmy Bennett, in forma di risarcimento danni per una presunta violenza sessuale. ...

Chi è JIMMY BENNETT - 'violentato da Asia Argento' : l'ha conosciuto da bambino - foto e video scandalosi : Si chiama Jim Bennett l'attore e musicista che ha accusato Asia Argento di averlo violentato 5 anni fa, quando lui ne aveva 17 e l'attrice italiana 37. I due si conoscevano da anni: lei, regista, lo aveva scelto bambino nel 2004 per interpretare suo figlio nello "scandaloso" Ingannevole è il cuore più di ogni cosa, storia di abusi e droga, versione cinematografica dell'omonimo libro-cult di JT Leroy. Il fattaccio però è avvenuto nel 2013, in una ...

Chi è JIMMY BENNETT - l'ex baby star che accusa Asia Argento : Oggi si considera un giovane uomo in rovina. Hollywood lo ha derubricato a ex promessa. Ma chi è (e soprattutto chi era) Jimmy Bennett, un tempo baby star e oggi tornato agli onori della cronaca per aver accusato Asia Argento di molestie sessuali salvo chiudere la faccenda con un accordo extragiudiziale da 380 mila dollari? La sua carriera era cominciata a 6 anni con uno spot per la Dodge Caravan ed era andata avanti con decine di altri spot e ...

New York Times : Asia Argento pagò JIMMY BENNETT che l’accusava di aggressione sessuale : Asia Argento, tra le principali accusatrici del produttore Harvey Weinstein nello scandalo molestie, pagò 380mila dollari (330mila euro) per fermare l’azione legale che Jimmy Bennett, un giovane attore, intendeva intraprendere nei suoi confronti per un’aggressione sessuale: lo riporta il New York Times, citando documenti inviati al giornale da una “fonte non identificata”. NYT, le accuse ad Asia Argento Jimmy Bennett, ...

JIMMY BENNETT : "Violentato da Asia Argento"/ Ultime notizie - accordo da 380mila dollari mise tutto a tacere : Jimmy Bennett, giovane attore e musicista rock accusa Asia Argento di violenza sessuale: le rispettive difese avrebbero raggiunto un accordo da 380mila dollari.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 09:26:00 GMT)

Asia Argento accusata di violenza sessuale da JIMMY BENNETT : attore risarcito dalla donna : Quella di cui si sta per parlare all'interno di questo articolo è una notizia riguardante una tra le più famosi attrici del palcoscenico mondiale, coinvolta in un fatto poco piacevole visto che è stata accusata di violenza sessuale. L'attrice in questione è Aria Maria Vittoria Rossa Argento, meglio nota semplicemente come Asia Argento la quale, secondo quanto riferisce il famoso quotidiano statunitense New York Times, avrebbe deciso di versare ...

Chi è JIMMY BENNETT - l'attore che accusa Asia Argento : dalla carriera da attore bambino alla musica : James Michael Bennett, per tutti Jimmy - l'attore che accusa Asia Argento di violenza sessuale - è nato nel 1996. Ha iniziato la sua carriera prima come attore di pubblicità e poi, quando aveva sei ...