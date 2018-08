Italia | il secondo caso Il mare della nota località turistica diventa rosso

Basket in carrozzina - Mondiali 2018 : è spettacolo Italia ad Amburgo - Turchia nettamente superata e secondo posto nel girone agguantato : Successo di grande valore per l’Italia ai Mondiali di Basket in carrozzina. Gli azzurri hanno superato la Turchia, detentrice del titolo europeo, col punteggio di 69-52 e si sono così assicurati il secondo posto nel girone C, in attesa di conoscere l’avversaria degli ottavi di finale, che non si saprà prima di domani. Pur mandando solo sette giocatori in campo, Carlo Di Giusto ne ha ricavato quattro prestazioni da doppia cifra, con ...

Dopo Genova l'Italia si scopre fragile : tutti i ponti a rischio crollo (secondo il Codacons) : Partendo dal caso del ponte crollato a Genova l'attenzione si è spostata tuttavia anche su tutte le infrastrutture che in...

Il mago Andrew - secondo ai campionati Italiani di magia : La sua magia più importante l'ha usata per conquistare la sua partner di lavoro e, soprattutto, di vita. Andrea Pastorelli, in arte Andrew O'Ryon, con i suoi spettacoli di magia non incanta solo gli occhi . Lo sa bene Valentina Cocco - o meglio, Lady V - fino a qualche anno fa ragazza immagine e ora sua assistente in scena, e con la quale l'illusionista ...

Il signore degli anelli - le due torr - Italia 1/ Torna il secondo capitolo della saga (oggi - 11 agosto 2018) : Il signore degli anelli - Le due torri, il film va in onda su Italia 1 oggi, in prima serata. Nel cast ci sono Elijah Wood, Liv Tyler, Viggo Mortensen, alla regia Peter Jackson. (Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 17:58:00 GMT)

SALVINI VS AQUARIUS : ATTO SECONDO/ Ultime notizie : "Non vedrà porti Italiani" - verso nuova odissea in mare? : AQUARIUS, salvati 141 migranti, Ultime notizie. Il ministro dell'interno, Matteo SALVINI, ribadisce il concetto: “Quella nave non entrerà mai nei porti italiani”. Dove attraccherà?(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 17:06:00 GMT)

ECCEZZZIUNALE… VERAMENTE/ Gli Italiani e il calcio secondo Vanzina : Carlo Vanzina nel 1982 ha diretto il primo vero film da assoluto protagonista di Diego Abatantuono, descrivendo il rapporto tra gli italiani e il calcio. BRUNO ZAMPETTI(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 06:11:00 GMT)CHI M'HA VISTO/ Il film sul rapporto tra realtà e tv (e sullo stato della commedia italiana), di E. RaucoSFOOTING/ "I Testini Pigri" sotto l'ombrellone: dimmi dove fai l'amore e ti dirò chi sei, dei Comicastri

Incubo da batteria scarica - l’ansia degli Italiani secondo la ricerca Huawei : Rimanere a piedi con la batteria del loro smartphone è un Incubo per molti italiani: una ricerca Huawei ha deciso di approfondire le abitudini italiane sulle batterie e l'impatto che hanno sulle loro vite. L'articolo Incubo da batteria scarica, l’ansia degli italiani secondo la ricerca Huawei proviene da TuttoAndroid.

Softball - Mondiali 2018 : Italia eliminata dal Messico nei playoff dopo una battaglia finita al secondo extra inning : Termina in modo amarissimo l’avventura dell’Italia ai Mondiali di Softball 2018. Le azzurre sono state eliminate nel primo turno dei playoff per le medaglie dal Messico per 0-1. La beffa è ancor più grande se si pensa che la sconfitta è maturata al termine di due extra inning, dopo che, sulla pedana di lancio, Cacciamani e Greta Cecchetti avevano giocato una partita su livelli davvero vicini a quelli di Dallas Escobedo (16 ...

Softball - Mondiali 2018 : Italia eliminata dal Messico nei playoff dopo una battaglia finita al secondo extra inning : Termina in modo amarissimo l’avventura dell’Italia ai Mondiali di Softball 2018. Le azzurre sono state eliminate nel primo turno dei playoff per le medaglie dal Messico per 0-1. La beffa è ancor più grande se si pensa che la sconfitta è maturata dopo due extra inning, dopo che, sulla pedana di lancio, Cacciamani e Greta Cecchetti avevano giocato una partita su livelli davvero vicini a quelli di Dallas Escobedo (16 eliminazioni al ...

Atletica – Europei 2018 - Desalu quasi come Mennea nei 200 metri : Fausto è il secondo Italiano più veloce di sempre : Fausto Desalu si consacra agli Europei di Berlino 2018 secondo italiano più veloce di sempre nei 200 metri: meglio di lui solo Mennea Magia di Fausto Desalu nella quarta serata dei Campionati Europei di Berlino. Il velocista lombardo delle Fiamme Gialle diventa il secondo italiano di sempre nei 200 metri con 20.13 (+0.7) dietro il leggendario 19.72 di Pietro Mennea. Per il 24enne cremonese c’è il sesto posto nella finale europea più veloce ...

Coppa Italia 2018-2019 - i risultati del secondo turno e gli accoppiamenti del terzo turno. Debuttano le squadre di Serie A : Dopo gli anticipi di ieri, oggi si è disputato il grosso delle partite del secondo turno della Coppa Italia 2018-2019. Esordiscono le compagini di Serie B, le vincenti volano al terzo turno dove debutteranno anche le squadre di Serie A (eccezion fatta per le otto teste di Serie). Il Benevento batte l’Imolese per 3-1 e si assicura la sfida contro l’Udinese, il Cittadella batte il Monopoli per 1-0 e si regala la trasferta di Empoli, il ...

Secondo turno Coppa Italia - il Crotone supera il turno ed affronterà la vincente tra Livorno – Casertana : Crotone 4 Giana Erminio 0 Marcatori: 4° Stoian, 38° Nalini, 53° Stoian, 86° Firenze Crotone:

Coppa Italia - segui il secondo turno in diretta : Trenta squadre in campo per il secondo turno di Coppa Italia. Si comincia alle 20 con Benevento-Imolese, Venezia-Sudtirol, e Cittadella-Monopoli. Le squadre di Serie A entreranno dal prossimo turno. ...

Pallavolo – Male il secondo test match per l’Italia - gli azzurri cedono al tie-break contro l’Olanda : Nazionale Maschile: l’Italia cede al tie-break contro l’Olanda nel secondo test match disputato in Val di Fiemme La Nazionale Maschile cede al tie-break, 2-3 (25-21, 21-25, 25-23, 25-27, 14-16), contro l’Olanda nel secondo test match disputato in Val di Fiemme. Oggi gli azzurri non sono riusciti a replicare la prova di ieri e dopo una buona partenza hanno progressivamente lasciato campo agli avversari che palla su palla sono riusciti ad ...