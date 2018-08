Italia | Crollo ponte | procura Genova | non ci sono indagati

Crollo ponte Genova - Autostrade per l’Italia : pedaggio gratuito sulla rete intorno alla città : Autostrade per l’Italia comunica che a partire dalle 11 di oggi non verrà chiesto il pagamento del pedaggio sulla rete genovese, come annunciato nella conferenza stampa di sabato 18 agosto. Il transito in autostrada diventa gratuito per chi viaggia sui seguenti percorsi e viceversa: Genova Ovest – Genova Bolzaneto, Genova Prà – Genova Aeroporto, Genova Prà – Genova Pegli, Genova Pegli – Genova Aeroporto. Inoltre, ...

Benetton - festa di Ferragosto a Cortina 24 ore dopo il crollo del ponte : Italia indignata : Risotto di pesce, branzino al forno, dolce e vino: un raffinato menù per il pranzo di Ferragosto organizzato dalla famiglia Benetton a 24 ore di distanza dal crollo del ponte Morandi gestito tramite Autostrade da Atlantia, società di cui la dinastia tessile è azionista di maggioranza. Mentre a Genova, città sventrata e sconvolta, si iniziava la conta dei morti (43 ad oggi accertati) e l'incessante lavoro tra le macerie alla ricerca di ...

Genova e l'Italia si fermano per i funerali delle vittime del crollo del ponte Morandi : Genova si stringe alle famiglie delle vittime del disastro di ponte Morandi, nel giorno del lutto nazionale. Applausi a...

Crollo ponte Genova - Mattarella : “Tragedia inaccettabile che ha colpito tutta Italia” : “Genova è stata colpita e tutti i genovesi. E’ una tragedia inaccettabile che ha colpito tutto il nostro paese“: lo ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dei funerali delle vittime di Genova per il Crollo del ponte Morandi. “Questi sono momenti di dolore condiviso da tutta l’Italia, che è unita a questo stato d’animo. Le parole vanno spese in questa direzione. Perché il ...

Crollo ponte - la Lega Pro si ferma : rinviata la Coppa Italia : ROMA - 'La Lega Pro, in segno di rispetto e vicinanza a tutti coloro che sono stati colpiti da una tragedia immane come quella di Genova, ha deciso di fermarsi. Il presidente, Gabriele Gravina, ha ...

Dopo Genova l'Italia si scopre fragile : tutti i ponti a rischio crollo (secondo il Codacons) : Partendo dal caso del ponte crollato a Genova l'attenzione si è spostata tuttavia anche su tutte le infrastrutture che in...

Crollo ponte Genova - Salvini : “Notte di ricerche - i vigili del fuoco orgoglio dell’Italia” : “Altra notte di soccorsi e di ricerche. A Genova i vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta per demolire e rimuovere le macerie. Grazie, eroi, siete l’orgoglio dell’Italia“: lo ha scritto in un post su Facebook Matteo Salvini. L'articolo Crollo ponte Genova, Salvini: “Notte di ricerche, i vigili del fuoco orgoglio dell’Italia” sembra essere il primo su Meteo Web.

Crollo del ponte a Genova - l'audizione della Vigilanza del Mit : «Costretti ad anticipare le spese per le ispezioni» L'Italia quanto spende ... : C'è un'illuminante audizione parlamentare, datata 7 settembre 2016, dell'architetto Mauro Coletta in Commissione Ambiente e Territorio alla Camera, per capire il caso del ponte Morandi crollato a ...

Crollo Ponte Genova - Viabilità Italia : aggiornamento della situazione alle ore 12 : In seguito alla chiusura dell´Autostrada A10 nel tratto interessato dal Crollo del viadotto Morandi sul fiume Polcevera, le condizioni di transitabilità sulla A6 da Torino, sulla A26 da Alessandria, sulla A7 da Milano, sulla A12 da La Spezia, permangono regolari senza criticità in atto. Le informazioni all´utenza sono rese note sui Pannelli a Messaggio Variabile delle autostrade liguri e confinarie. PERCORSI ALTERNATIVI PER LE LUNGHE PERCORRENZE ...

Crollo Genova - Salvini : Autostrade per Italia donino 500 milioni : Roma, 16 ago., askanews, - 'Fossi in amministratore di Autostrade per l'Italia, farei un bagno di umiltà, in attesa della sentenza metterei a disposizione tutto quello che ho: se il governo ieri ha ...

ATLANTIA - CROLLO IN BORSA/ La Holding di Autostrade per l'Italia perde il 26% a Piazza Affari : ATLANTIA crolla in BORSA dopo che è emersa, già ieri, la volontà del Governo di revocare la concessione ad Autostrade per l'Italia a seguito del CROLLO del Ponte Morandi