Italia come la Grecia | così inizierà la crisi dell' euro | fonti riservate | assalto

Presidente della Caritas : "Italiani rifiutano i neri. È come la caccia all'untore" : "Non dobbiamo meravigliarci di questa deriva, fa difficoltà parlare di razzismo ma è chiaro un rifiuto dell'altro soprattutto se ha il colore della pelle nera, frutto di questo clima di tensione che si è voluto creare". Lo ha dichiarato il Presidente della Caritas italiana, in un intervento a Vatican News.Il cardinale Francesco Montenegro è intervenuto sugli ultimi episodi di razzismo che si sono verificati nel Paese. La responsabilità della ...

Italiani come noi – ambulanti in spiaggia : “Cacciamoli - ma niente multe a chi compra”. “Povera gente - devono lavorare” : Sortita di ‘Italiani come noi‘ in Liguria, tra Arenzano e Varazze, per dialogare con residenti e turisti sull’effetto “Spiagge sicure“, il piano del ministro dell’Interno contro i venditori abusivi. Pochi notano la differenza. “Qui da noi ci sono come gli anni scorsi, non si vedono particolari controlli”, dichiara più di una voce. Dai commenti affiorano sentimenti contrapposti. Il fastidio: ...

Ecco come fare ricrescere i capelli - una nuova tecnica tutta Italiana : I ricercatori dell’Istituto dermopatico dell’Immacolata Irccs di Roma hanno sviluppato una terapia biologica e cellulare basata sull’infiltrazione di derivati del sangue che consente di contrastare gli effetti dell’alopecia androgenetica, la tipologia più comune di calvizie: i risultati della ricerca, pubblicati su Dermatologic surgery, mostrano l’efficacia della terapia ed evidenziano l’importanza delle ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : come si preparano le squadre? La marcia di Italia - USA - asiatiche e le altre big tra collegiali e gare : Ormai mancano due mesi ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. Tutte le più grandi Nazionali si stanno preparando alla rassegna iridata, primo evento qualificante alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (le tre squadre che saliranno sul podio nel team event staccheranno direttamente il passa cinque cerchi), gli allenamenti si intensificano a dismisura e ci avviciniamo anche al periodo di ...

Estate : 4 Italiani su 10 tornano dalle vacanze con prodotti tipici come souvenir : Più di quattro italiani su dieci (42%) tornano dalle vacanze con prodotti tipici come souvenir che si classificano come i preferiti nell’Estate 2018. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè divulgata in occasione dei primi rientri dalle vacanze dopo il Ferragosto. Quest’anno appena il 19% degli italiani torna a mani vuote dalle ferie ma le difficoltà economiche – sottolinea la Coldiretti – spingono però verso spese utili, con i prodotti ...

Come funziona in Italia il sistema delle concessioni autostradali : Come ha scritto Giorgio Ragazzi, professore di Scienza delle finanze nell'Università di Bergamo, sul libro 'I padroni delle autostrade' , 'la privatizzazione di Autostrade ha innescato una vera "...

Così si corrode il calcestruzzo di migliaia di ponti Italiani costruiti come il Morandi : 'Sono anni che dico che decine di migliaia di ponti italiani sono a rischio crollo e ogni anno puntualmente ne crollano una ventina....'. Una ventina all'anno? 'Sì, una ventina solo che non fanno ...

Come contattare 3 Italia : Se sei un cliente di 3 Italia ti sarà capitato almeno una volta di voler contattare l’assistenza della nota compagnia telefonica: offerte su misura, delucidazioni sui consumi o sull’abbonamento, questioni riguardanti la copertura del segnale, barring wap e SMS (servizi a pagamento) e qualsiasi altro dubbio possono essere chiariti in svariati modi, con varie tempistiche ma, soprattutto, con la stessa professionalità che garantisce da sempre ...

Varese - Come sta Forza Italia? L'opinione del coordinatore Leonardi : Roberto Leonardi È ormai una tradizione che la politica e il dibattito politico non vadano in vacanza. In pieno agosto arriva la notizia del mancato arrivo a Varese dei 18 milioni di euro destinati al noto Progetto Stazioni. Da cittadino la ...

Miss Italia 2018 : abolita la fascia curvy (come suggerito da noi due anni fa) : Miss Italia: la categoria curvy va nel cassetto due anni dopo la sua creazione. Ad annunciarlo è la patron del concorso di bellezza più importante d'Italia Patrizia Mirigliani in un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni: Abbiamo abolito la fascia "curvy" perché ci sembrava una discriminazione. Non guardiamo alla taglia ma all'armonia e, come ho già detto, premiamo il coraggio. Ottima idea. TvBlog propose l'abolizione due anni fa, in ...

Ponte crollato a Genova - Autostrade per l'Italia : 'Erano in corso lavori'. L'ing. Brencich nel 2016 : 'Ponte Morandi come Maracaibo' : Dallo stupore per la tragedia alle domande. Perché il Ponte Morandi di Genova è crollato? Il Ponte era solido? Intanto Autostrade per l'Italia ha diramato un comunicato dove spiega che sul viadotto ...

Ponte crollato a Genova - Autostrade per l'Italia : «Erano in corso lavori». L'ing. Brencich nel 2016 : «Ponte Morandi come Maracaibo» : Dallo stupore per la tragedia alle domande. Perché il Ponte Morandi di Genova è crollato? Il Ponte era solido? Intanto Autostrade per l'Italia ha diramato un comunicato dove spiega...

Come la cultura militare sta trionfalmente entrando nelle scuole Italiane : Da Lupetto Vittorio, la mascotte dell'Esercito per i più piccoli, alle linee di tiro nelle caserme aperte anche ai bambini, dai simulatori di software militari all'addestramento sportivo: oltre che nella realtà digitale, nel mondo accademico e nell'informazione, le Forze Armate sono entrate anche nelle scuole.Continua a leggere

Da De Gasperi a Salvini : come è cambiata la comunicazione politica in Italia ai tempi dei social : Quello che succede in rete ha poi un'eco incredibile nel mondo dell'informazione, e quindi sicuramente ha un ruolo. Il populismo che ha un messaggio breve, diretto, evocativo, giocato sull'emozione, ...