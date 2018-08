Iran | Zarif | europei paghino costo per opporsi a Usa

zarif - gli Usa non rovesceranno l' Iran : Giovedì scorso, Pompeo ha annunciato la formazione del comitato per coordinare la politica dell'amministrazione Usa nei confronti del l'Iran . 19 agosto 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Zarif risponde a Trump : le sanzioni Usa non fermeranno il petrolio Iraniano : ... sottolineando che 'gli scatti d'ira e i tweet in maiuscolo' non cambieranno il fatto che il mondo è 'stanco dell'unilateralismo' Usa. Nei giorni scorsi l'inquilino della Casa Bianca ha lanciato un ...