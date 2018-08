Inter | al Mapei un' imbarazzante sorpresa per Spalletti

calciomercato

: Game over al Mapei Stadium, il Sassuolo ottiene la vittoria contro l'Inter @SassuoloUS 1 - 0 @Inter #SassuoloInter… - SerieA : Game over al Mapei Stadium, il Sassuolo ottiene la vittoria contro l'Inter @SassuoloUS 1 - 0 @Inter #SassuoloInter… - Inter : Un rigore di Berardi decide il match del Mapei Stadium. Qui il report completo della partita ?? - SerieA : Al Mapei Stadium - città del tricolore si affronteranno il @SassuoloUS e l'@Inter. Ecco i 22 titolari che scenderan… -

(Di lunedì 20 agosto 2018) Il Sassuolo non si è limitato a vincere, ha anche giocato meglio dell'. Questa la sintesi della Gazzetta dello Sport, che spiega come i nerazzurri non abbiano potuto contare sulle proprie individualità per raddrizzare il match. 'Il Sassuolo non ha fatto il Chievo, lotta e corsa,, ha giocato meglio e concluso ...