India | inondazioni in Kerala e Karnataka Più di 350 morti e 680mila sfollati in pochi

Piogge monsoniche in India - inondazioni nel Kerala : 25enne partorisce dopo salvataggio in elicottero : Il Kerala, nel sud dell’India, è flagellato da oltre 10 giorni da Piogge torrenziali, che hanno provocato almeno 324 morti. Migliaia le persone bloccate sui tetti delle case allagate o in zone isolate: per salvarle sono stati mobilitati centinaia di soldati, decine di imbarcazioni ed elicotteri della Marina. Una donna bloccata a causa delle inondazioni in India ha partorito poco dopo essere stata messa in salvo da un elicottero e portata ...

India - inondazioni nel Kerala : 324 morti e oltre 200mila sfollati. Soccorritori sulle barche per cercare i dispersi – FOTO : Sono almeno 324 le vittime dell’inondazione che da giorni sta colpendo lo stato del Kerala, nel sud dell’India. Le forti piogge proseguite per oltre una settimana hanno allagato strade, provocato frane e crolli. Tutta la circolazione, anche ferroviaria, è bloccata. L’aeroporto resterà chiuso fino al 26 agosto. Ora che le precipitazioni torrenziali hanno dato una tregua, le oltre 200mila persone rimaste senza una casa ...

India - almeno 49 morti per inondazioni nel Nord del Paese - : Le precipitazioni monsoniche hanno causato, soprattutto nell'Uttar Pradesh, decine di vittime e feriti distruggendo numerosi edifici