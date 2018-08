Incendi Grosseto | fiamme sul Monte Argentario | 20 famiglie evacuate

meteoweb.eu

(Di lunedì 20 agosto 2018) Un vastoo sta divampando in zona Torre Argentiera sul): il rogo è partito – forse per un fulmine – dalla valle del Pozzarello e si è propagato velocemente in direzione della torre, alimentato da forti raffiche di vento grecale. Su posto due elicotteri della protezione civile regionale e due squadre di volontariato, il direttore operazioni con una squadra operai dell’unione dei comuni delle Colline metallifere. Squadre dei vigili del fuoco stanno giungendo in zona per presidiare le abitazioni. Ventisono state, in via precauzionale, dalle loro abitazioni nella zona di Torre Argentiera. L’area interessata dall’o è di circa sette ettari. L'articolosul, 20Meteo Web.