In una riunione con Steve Jobs è nato il Wi-Fi come lo conosciamo oggi

C'è stata una riunione dei vertici di Benetton a Milano per elaborare una strategia difensiva : La notizia la dà il giornale online Lettera 43 : ' riunione segreta stamattina , venerdì 17 agosto, ndr, a Milano dei top manager Benetton sui fatti di Genova'. Al tavolo il sito diretto da Paolo ...

Google Calendar rende più semplice la programmazione di una riunione : Google Calendar ha ricevuto oggi un aggiornamento che introduce una novità molto importante, soprattutto in ambito aziendale. Ora organizzare una riunione è molto più semplice , […] L'articolo Google Calendar rende più semplice la programmazione di una riunione proviene da TuttoAndroid.

Zingaretti : «Mai partecipato a una riunione di corrente - serve un congresso libero» : E Zingaretti , classe 1965 in politica fin da giovanissimo, gioca comunque la parte di chi in questi anni è stato lontano dalle stanze del partito perché impegnato a fare il presidente di Regione e ...

Lunedì 9 luglio riunione del Consiglio com una le di Ferrara : DELIBERE Assessore al Commercio Roberto Serra PG 77274/18 Regolamento sulle concessioni di aree per l'esercizio dei circhi e degli spettacoli viaggianti Presidente del Consiglio comunale Girolamo ...

I membri del Congresso hanno chiesto una riunione con i colleghi russi - : ... il presidente del comitato della Duma di stato per gli affari agrari Vladimir Cashin, il capo del comitato della Duma di stato per l'istruzione e la scienza Vyacheslav Nikonov.

Via al vertice delle illusioni «Solo una riunione di lavoro» : E questo mentre secondo un sondaggio il 43% dei tedeschi pensa che Angela Merkel dovrebbe dimettersi e chiudere così ingloriosamente la sua carriera politica.

Netflix - capo della comunicazione usa il termine “negro” durante una riunione : costretto alle dimissioni : Aveva usato il termine “negro” per almeno due volte nel corso di una riunione di lavoro. Per questo Netflix ha costretto alle dimissioni il suo capo della comunicazione. L’uso della parola razzista e discriminatoria è costata il posto di lavoro a Jonathan Fiedland, che ha dato notizia del suo allontanamento. “Lascio Netflix dopo 7 anni. I capi devono essere irreprensibili nel dare l’esempio e purtroppo non sono stato ...