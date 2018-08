Il sindaco di Genova non si accontenta | Ponte nuovo in fretta | ma necessari anche

Genova - consegnate le prime case agli sfollati | Il sindaco : contributo per l'affitto fino a 900 euro : Il viadotto è pericolante: potrebbe essere concesso entro breve il dissequestro dell'area per poi procedere all'abbattimento. Il ministro dei Trasporti annuncia il piano speciale per revocare la concessione ad Autostrade e statalizzarla.

Gaffe della giornalista di Sky Tg24. Non riconosce il sindaco di Genova e chiede : «Lei è Genovese?» : Marco Bucci Epic fail a Sky Tg24. Protagonista la giornalista, inviata sul campo a Genova, che non riconosce il sindaco della città. Impegnata nel consueto vox populi, la cronista, collegata in diretta con lo studio milanese nel corso dell’edizione delle 20 di ieri, chiede al primo cittadino: “Scusi lei è genovese?“. Imperturbabile Marco Bucci: “Sono il sindaco, veda un po’ lei“ La giornalista, cercando di ...

Ponte Morandi - lo scivolone in diretta dell’inviata Sky : “Lei è di Genova?” e l’interlocutore la gela : “Sono il sindaco - veda un po’ lei” : Sta facendo il giro della rete lo spezzone di una diretta di Sky Tg24 di domenica 19 agosto. L’inviata è in piazza, per raccogliere le reazioni dei genovesi a distanza di qualche giorno dal drammatico crollo del Ponte Morandi. La giornalista si avvicina ad un uomo e gli rivolge una domanda: “Lei è di Genova?”. L’interlocutore risponde: “Sono il sindaco, veda un po’ lei”. Si trattava in effetti di Marco ...

Il sindaco di Genova : l'offerta di Autostrade va considerata : Roma, 19 ago., askanews, - 'Devo ringraziare il governo perché ieri hanno stanziato 28,5 milioni di euro' per strade e viabilità 'per i prossimi tre mesi fino a Natale, allo stesso tempo ieri abbiamo ...

Crollo Genova - sindaco : l'offerta di Autostrade va considerata : Roma, 19 ago., askanews, - 'Devo ringraziare il Governo perché ieri hanno stanziato 28,5 milioni di euro' per strade e viabilità 'per i prossimi tre mesi fino a Natale, allo stesso tempo ieri abbiamo ...

Ponte Morandi - il sindaco di Genova : “Valuteremo aiuti di Autostrade”. L’appello ai cittadini : “Usate il trasporto pubblico” : Autostrade per l’Italia vi sta aiutando? “Si, Autostrade ha offerto molti aiuti concreti, nei prossimi giorni li valuteremo”. Così il sindaco di Genova Marco Bucci ha risposto alla domanda dei cronisti fuori dalla camera ardente dove ha incontrato i parenti delle vittime del crollo del Ponte Morandi. Il sindaco ha risposto in maniera breve senza aggiungere altri particolari. L'articolo Ponte Morandi, il sindaco di Genova: ...

La voce della Politica sindaco di Tursi : solidarietà alla gemellata Genova : "A quattro giorni dai tragici fatti di Genova e a ventiquattro dal giorno del lutto nazionale in occasione dei funerali delle vittime, mi sento in dovere di esprimere tutto il mio dolore e la mia ...

Lutto nazionale - Pescara aderisce e rinvia i pubblici spettacoli. sindaco e Giunta : vicini a Genova e alle famiglie delle vittime : Pescara. Il Comune di Pescara aderisce al Lutto nazionale come segno di vicinanza alla Città di Genova e alle famiglie delle vittime del collasso del Ponte Morandi. "L'accaduto ci colpisce tutti così ...

Crollo Ponte Genova - il sindaco Bucci : “Case agli sfollati - stiamo reagendo” : “Le prime case saranno consegnate da lunedì prossimo” agli sfollati del Crollo del Ponte Morandi e “il mio obiettivo è sistemare tutti”, “non sta a me fare graduatorie, ma si è fatto abbastanza in fretta e sono contento che si possa cominciare a mettere in casa le persone, e’ un grande segnale, vuol dire che stiamo reagendo“. Così il sindaco Marco Bucci stamani in visita, col presidente della Regione ...

Genova - il sindaco : 'Stiamo lavorando per favorire la mobilità' : Si cercano soluzioni per favorire la viabilità interrotta. Il primo cittadino annuncia le prime sperimentazioni nella prossima settimana -

Il sindaco di Torre del Greco a Genova : «I nostri quattro giovani vittime di Stato» : Torre DEL Greco - «Sono vittime di Stato, è una strage di Stato, lo Stato li ha uccisi». Torre del Greco - la città di Matteo Bertonati, Giovanni Battiloro, Gerardo...

Crollo Ponte Genova - un sindaco abruzzese scrive a Toninelli : “Ennesimo sollecito - non intendiamo celebrare tragedie” : “Il 13 agosto ho inoltrato l’ennesimo sollecito alla Provincia di Chieti per la messa in sicurezza della strada provinciale che dalla autostrada conduce verso l’interno. L’ultima di una lunga serie di lettere sempre inascoltate. Solo 24 ore dopo la tragedia di Genova. Noi non intendiamo celebrare tragedie”. Lo afferma il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca dopo il Crollo del Ponte Morandi a Genova con la sua scia ...

Genova - il sindaco : a rischio demolizione le case sotto ponte Morandi : Genova, il sindaco: a rischio demolizione le case sotto ponte Morandi Lo ha spiegato Marco Bucci, arrivando in Prefettura per il vertice con le autorità: “Ho seri dubbi che le case sotto il ponte possano essere mantenute. Ma avremo cura degli sfollati, è la priorità”. LIVEBLOG - FOTO - VIDEO Parole chiave: ...

Genova - il sindaco : a rischio demolizione le case sotto ponte Morandi | : Lo ha spiegato Marco Bucci, arrivando in Prefettura per il vertice con le autorità: "Ho seri dubbi che le case sotto il ponte possano essere mantenute. Ma avremo cura degli sfollati, è la priorità". ...