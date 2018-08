Il settore servizi per la finanza si muove in territorio positivo | +1 | 29% | | acquisti a

Andamento positivo per il settore servizi per la finanza - +0 - 86% - - slancio per Conafi : Teleborsa, - Il Comparto dei servizi finanziari in Italia continua la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall'EURO STOXX Financial Services. Il FTSE Italia Financial ...

Il settore servizi per la finanza continua sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi - -2 - 09% - : Teleborsa, - Rosso per il Settore servizi per la finanza che supera l'andamento in discesa dell'EURO STOXX Financial Services. Il comparto dei servizi finanziari in Italia ha chiuso la giornata a ...

Andamento positivo per il settore servizi per la finanza - +0 - 77% - - acquisti a mani basse su Anima Holding : Teleborsa, - Andamento positivo per il comparto dei servizi finanziari in Italia, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'EURO STOXX Financial Services. Il FTSE Italia Financial Services ha ...

Senato rinvia riforma terzo settore e servizio civile - ora Camera : Roma, 19 lug., askanews, - L'aula del Senato ha approvato con i voti della maggioranza M5s-Lega e del centrodestra in prima lettura il ddl che proroga l'esercizio della delega per la riforma del terzo ...

Andamento positivo per il settore servizi per la finanza - +0 - 86% - - corre Mittel : Teleborsa, - Andamento positivo per il comparto dei servizi finanziari in Italia, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'EURO STOXX Financial Services. Il FTSE Italia Financial Services ha ...

Gran Bretagna : PIL in crescita trainato dal settore servizi : Cresce l'economia del Regno Unito nei tre mesi fino alla fine di maggio, grazie alla forte crescita del settore dei servizi. Secondo l'Office for National Statistics, ONS,, il PIL è cresciuto dello 0,2%, dopo ...

Il settore servizi per la finanza dell'Italia è in territorio positivo - +1 - 08% - - corre Anima Holding - +3 - 55% - : Teleborsa, - Scambi in positivo per il comparto dei servizi finanziari in Italia che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall'EURO STOXX Financial Services. Il FTSE Italia Financial ...

Servizi settore in utile - Mediobanca promuove le partecipate : L'analisi prodotta da Mediobanca sulle aziende a partecipazione pubblica riguarda le 82 aziende con oltre 50 milioni di euro di fatturato possedute da Regioni ed enti locali più grandi (115 in tutto). L'analisi parte dai bilanci consolidati che considerano ben 414 singole imprese operative. I dati analizzati riguardano i bilanci dal 2012 al 2016, in tutti i settori delle local utilities: energia, acqua, rifiuti, trasporti. Un campione ...

Seduta Euforica per il settore servizi per la finanza dell'Italia - +2 - 35% - - seduta effervescente per Anima Holding - +4 - 25% - : Teleborsa, - Molto positiva la giornata per il comparto dei servizi finanziari in Italia, che non si discosta molto dal buon andamento dell'EURO STOXX Financial Services e che guadagna il 2,35%, dopo ...