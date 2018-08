Il settore commodities italiano in tono rialzista | +1 | 12% | | brillante l' andamento di

Andamento positivo per il settore commodities italiano - +1 - 18% - : Andamento positivo per il comparto materie prime dell'Italia , nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall' EURO STOXX Basic Resources . Il FTSE Italia Basic Resources ha aperto a 40.964,49 con ...

Andamento positivo per il settore commodities italiano - +1 - 41% - : Teleborsa, - Il Comparto materie prime dell'Italia termina la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall'EURO STOXX Basic Resources. Il FTSE Italia Basic Resources ha ...

Lieve ribasso per il settore commodities italiano - -0 - 64% - - flessione controllata per Intek Group : Teleborsa, - Il Comparto materie prime dell'Italia si muove in territorio negativo. In moderato rialzo l'EURO STOXX Basic Resources. Il FTSE Italia Basic Resources ha avviato gli scambi a quota 42.192,...

Lieve ribasso per il settore commodities italiano - -0 - 64% - - flessione controllata per Intek Group : Il Comparto materie prime dell'Italia si muove in territorio negativo. In moderato rialzo l' EURO STOXX Basic Resources . Il FTSE Italia Basic Resources ha avviato gli scambi a quota 42.192,86, con un ...

Si muove in territorio negativo il settore commodities italiano - -0 - 67% - . In calo Tenaris : Teleborsa, - Scambi negativi per il comparto materie prime dell'Italia, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'EURO STOXX Basic Resources. Il FTSE Italia Basic Resources ha aperto a 42.901,11, ...

Calo per il settore commodities italiano - -1 - 04% - - performance negativa per Tenaris : Teleborsa, - Calo per il comparto materie prime dell'Italia che segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione dell'EURO STOXX Basic Resources. A pesare il crollo del prezzo del petrolio. Il ...

Il settore commodities italiano spezza la catena positiva di tre rialzi consecutivi - -3 - 38% - : Andamento depresso per il comparto materie prime dell'Italia . Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall' EURO STOXX Basic Resources . Il Settore commodities italiano ha chiuso ...

Il settore commodities italiano si muove verso il basso - -3 - 11% - : Andamento depresso per il comparto materie prime dell'Italia . Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall' EURO STOXX Basic Resources . Il FTSE Italia Basic Resources ha aperto ...

Il settore commodities italiano effervescente - +2 - 60% - : Teleborsa, - Forte rialzo per il comparto materie prime dell'Italia, come peraltro atteso e anticipato dall'andamento eccellente dell'EURO STOXX Basic Resources. Il FTSE Italia Basic Resources ha ...

Il settore commodities italiano effervescente - +2 - 60% - : Forte rialzo per il comparto materie prime dell'Italia , come peraltro atteso e anticipato dall'andamento eccellente dell' EURO STOXX Basic Resources . Il FTSE Italia Basic Resources ha chiuso a quota ...

Il settore commodities italiano viaggia molto - +2 - 70% - - exploit di Intek Group - +4 - 03% - : Si muove a passi da gigante il comparto materie prime dell'Italia che fa anche meglio dell' EURO STOXX Basic Resources , con un guadagno di 1.163,96 punti dopo che ieri ha archiviato la giornata a ...

Modesto recupero per il settore commodities italiano - +0 - 61% - - lieve rialzo per Tenaris - +0 - 69% - : Teleborsa, - Performance migliore per il comparto materie prime dell'Italia, che si muove in aumento, rispetto all'andamento sottotono dell'EURO STOXX Basic Resources, che fa un passo indietro sul ...

Modesto recupero per il settore commodities italiano - +0 - 61% - - lieve rialzo per Tenaris - +0 - 69% - : Performance migliore per il comparto materie prime dell'Italia , che si muove in aumento, rispetto all'andamento sottotono dell' EURO STOXX Basic Resources , che fa un passo indietro sul mercato. Il ...

Effervescente il settore commodities italiano - +2 - 65% - : Teleborsa, - Slancio per il comparto materie prime dell'Italia che non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso dell'EURO STOXX Basic Resources. Il FTSE Italia Basic Resources avvia a quota ...