IL SEGRETO | anticipazioni puntata di martedì 21 agosto 2018

Il SEGRETO anticipazioni 21 agosto 2018 : Julieta informa Don Ignacio che non lo seguirà a La Venta : Dopo aver chiesto al padre del tempo per pensare, l'Uriarte si rende conto che il suo posto è a Puente Viejo. Nicolas cerca di trovare la giusta difesa per Severo.

Il SEGRETO anticipazioni puntate spagnole : condanna a morte per Francisca : Cosa succederà ne Il Segreto? Dalle anticipazioni sulle puntate spagnole scopriamo che ben presto a Puente Viejo donna Francisca potrebbe morire. A condannarla a morte saranno i suoi stessi lavoratori. Come evolveranno i fatti? Cosa accadrà davvero? Ecco le ultime news che giungono dalla Spagna. Il Segreto anticipazioni puntate spagnole: Francisca condannata a morte Prossimamente ne Il Segreto, secondo le anticipazioni delle puntate spagnole, ...

Il SEGRETO anticipazioni : NICOLAS uccide DOS CARAS - l’assassino di MARIANA : Grandi drammi in arrivo per NICOLAS Ortuño (Alejandro Siguenza) nelle prossime puntate italiane de Il Segreto. Preoccupato dall’imminente riapertura del processo contro Tomas Perez De Ayala (Miguel Angel Diaz), l’assassino della moglie MARIANA Castañeda (Carlota Barò), il fotografo di Puente Viejo utilizzerà i suoi studi in legge e si costituirà parte civile nel procedimento penale per evitare che il criminale possa ritornare a ...

Anticipazioni Il SEGRETO : Francisca riceve una lettera da Maria Castaneda : La popolare soap opera spagnola “Il Segreto” [VIDEO]prodotta da Boomerang Tv e scritta dall’autrice Aurora Guerra continua a coinvolgere i telespettatori con numerosi colpi di scena. Negli episodi che saranno trasmessi su Canale 5 il mese prossimo Francisca Montenegro in attesa di essere condannata a morte a causa del capomastro Graciano Lazzar ricevera' una lettera inaspettata da Cuba. In particolare Emilia Ulloa consegnera' alla madre di ...

Anticipazioni Il SEGRETO : Fernando sostituisce Francisca che sparisce nel nulla : Le nuove Anticipazioni spagnole de Il Segreto, basate sulle puntate più recenti andate in onda nelle ultime settimane su Antena 3 e che vedremo su Canale 5 solo tra alcuni mesi, ci raccontano di come le trame uscite dalla fantasiosa penna di Aurora Guerra avranno un punto di svolta tanto inquietante quanto imprevisto: come infatti hanno da poco visto gli spettatori spagnoli, Fernando Mesia ritornera' a Puente Viejo mentre Francisca Montenegro ...

Anticipazioni Il SEGRETO : Fernando Mesia complice di Fulgencio Montenegro : Il popolare sceneggiato di origini iberiche “Il Segreto” [VIDEO], prodotto da Boomerang Tv e scritto da Aurora Guerra, continua ad appassionare il pubblico italiano. Nelle puntate che andranno in onda in Spagna dal 20 al 24 agosto 2018 ci sara' un colpo di scena clamoroso: le Anticipazioni ci dicono che a Puente Viejo verra' alla luce la verita' sul ritorno del malvagio Fernando Mesia a Puente Viejo. In realta' quest’ultimo, dopo aver fatto ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di lunedì 20 agosto 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 20 agosto 2018: Mauricio apprende per caso che Fe è tornata a Puente Viejo ed è molto dispiaciuto che lei non lo abbia cercato, pentendosi così amaramente di non aver seguito il suo cuore. Ignacio chiede a Julieta di andare a vivere insieme a lui, ma lei gli chiede del tempo per pensarci. Nel frattempo Prudencio e Ignacio complottano alle spalle di Julieta e Saul e vogliono separare i due… Nicolas ...

Anticipazioni Il SEGRETO : Francisca sfugge alla condanna a morte grazie a Consuelo : Il popolare sceneggiato di origini spagnole “Il Segreto” trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset da circa cinque anni riesce sempre ad appassionare il pubblico. Come vi abbiamo raccontato negli articoli precedenti nelle puntate di settembre 2018 Francisca Montenegro si troverà in una bruttissima situazione a causa del capomastro Graciano Lazzar: in particolare, la dark lady principale di Puente Viejo rischierà di essere condannata a morte. Per ...

Il SEGRETO anticipazioni : FRANCISCA non muore - ecco chi la salverà… : La storyline legata alla condanna a morte di FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas) genererà forti tensioni nei prossimi episodi de Il Segreto: come abbiamo anticipato nei nostri precedenti post sull’argomento, gli uomini di Graciano Larraz (Fran Cantos) daranno inizio ad una sommossa operaia (prendendo il controllo assoluto di Puente Viejo) quando don Anselmo (Mario Martin) e don Berengario (Miguel Uribe) staranno celebrando il matrimonio ...

Il SEGRETO anticipazioni Spagnole : Irene Campuzano - un nuovo personaggio nelle trame della soap : Probabilmente legata alla scomparsa del piccolo Carmelito, la giornalista desterà non pochi sospetti in Severo.

Anticipazioni Il SEGRETO : Fernando Mesia complice di Fulgencio Montenegro : Il popolare sceneggiato di origini iberiche “Il Segreto”, prodotto da Boomerang Tv e scritto da Aurora Guerra, continua ad appassionare il pubblico italiano. Nelle puntate che andranno in onda in Spagna dal 20 al 24 agosto 2018 ci sarà un colpo di scena clamoroso: le Anticipazioni ci dicono che a Puente Viejo verrà alla luce la verità sul ritorno del malvagio Fernando Mesia a Puente Viejo. In realtà quest’ultimo, dopo aver fatto credere a ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di domenica 19 agosto 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di domenica 19 agosto 2018: Saul ha dei sospetti che riguardano la presenza del presunto padre di Julieta a Puente Viejo, per cui tenta di trovare quante più informazioni possibili. Ma non ci riesce… Nicolas inizia a lavorare alla difesa di Severo, ma ben presto si rende conto come ci sia qualcosa di irregolare nel processo. Onesimo vuole dare una scossa alla sua vita e di conseguenza parte per Jijona, alla ...

Il SEGRETO anticipazioni - puntate spagnole : Emilia ed Alfonso lasciano Puente Viejo : Emilia ed Alfonso saranno costretti ad abbandonate Puente Viejo, dopo essere diventati addirittura assassini. Ciò sarà dovuto per aiutare Nicolas Ortuno, che visto libero l’omicida della moglie si è fatto giustizia da solo, ecco quel che è successo. anticipazioni Il Segreto, puntate spagnole: Emilia ed Alfonso aiutano Nicolas, costretto a fuggire A Settembre 2018 molte saranno le novità circa la soap iberica Una Vita. Puente Viejo vedrà ...

Il SEGRETO - anticipazioni spagnole : FERNANDO complice di FULGENCIO!!! : Clamoroso colpo di scena in arrivo nelle puntate spagnole de Il Segreto!!! Stando alle anticipazioni rilasciate dal portale web Cultura En Serie, emergerà un Segreto legato al ritorno di FERNANDO Mesia (Carlos Serrano). Quest’ultimo, come abbiamo avuto modo di anticipare nei nostri precedenti post sull’argomento, è rientrato improvvisamente a Puente Viejo e ha sostenuto di essere stato incaricato da Francisca Montenegro (Maria ...