Il piano Savona | massicci investimenti per raddoppiare il Pil

Ponte Morandi - 'dalla tragedia di Genova al piano Savona' : l'indiscrezione devastante - una bomba sull'euro : La tragedia del Ponte Morandi di Genova è diventata, dopo le prime ore di sgomento e lacrime, un argomento politico. Di più, un arma in mano agli euroscettici dentro al governo per menare colpi ...

Conte : “Manovra seria e coraggiosa con riforme strutturali”. E al Fatto : “Non esiste piano Savona su investimenti” : Esclude l’esistenza di un “piano Savona” sugli investimenti e promette una “manovra seria e coraggiosa con riforme strutturali“. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi, prima della pausa estiva. Le risorse per la manovra, ha spiegato Conte, “sono ricavate da un’attenta opera di ricognizione degli investimenti programmati e delle spese”. E ...

Perché il piano Savona su investimenti e Ue è rivoluzionario : ... , a, aumenterebbe la domanda interna in misura pari a quasi il 3% visto che ogni novella matricola in economia sa che una delle componenti del PIL sono proprio gli investimenti pubblici che a loro ...

Il piano A di Savona è il piano B : Paolo Savona, messo nel cassetto per ora il Piano B di uscita dall’euro, propone un “Piano A” per “guarire i mali dell’Europa”; in realtà per finanziare le non promesse scoperte del governo gialloverde. Il primo, disvelato alla Verità, è puro come l’uovo di Colombo: utilizzare il surplus dell’export

piano A di Savona : 'recuperare 50 miliardi a UE' : L'avanzo sull'estero di quest'anno è al 2,7% del Pil , per un valore complessivo di circa 50 miliardi: esattamente ciò che manca alla domanda interna, …, Una politica della domanda centrata sugli ...

"Il piano A di Savona è un esproprio socialista". Daveri (Bocconi) smonta le proposte del ministro : Il piano A di Savona? "È un esproprio del risparmio privato, impossibile da ricevere per chiunque". Francesco Daveri, docente di macroeconomia alla Bocconi, spegne gli entusiasmi del ministro per gli Affari europei che, in un'intervista a La Verità, ha esposto un programma tutto improntato sulla "modalità cicala": usare i 50 miliardi dell'avanzo estero per attivare un piano di investimenti e liberare così risorse ...

Savona : Governo proporrà a Ue piano da 50 miliardi di investimenti : Mentre nel paese è guerra di cifre e numeri su Pensioni e Lavoro – cavalli da battaglia del Governo Conte – spunta Paolo Savona, ministro degli Affari europei, che annuncia a nome del Governo l’intenzione di chiedere all’Europa margini per poter finanziare 50 miliardi di investimenti pubblici, con buona pace del gestito fiscale e delle riforme annunciate dal Governo: flat tax, reddito di cittadinanza, riforma pensioni. “L’avanzo ...

Savona ha un 'piano A' : ci sono 50 miliardi per un grande piano di investimenti : Il ministro degli Affari europei, Paolo Savona, in un'intervista a La Verità, ribadisce che non esiste un piano B di uscita dell'Italia dall'Euro e propone l'utilizzo dei 50 miliardi di avanzo con l'estero per un mega-piano di investimenti. "Preferisco parlare del piano A - ha spiegato al giornale diretto da Maurizio Belpietro - cioè della nostra azione di governo, di come l'Italia ...

Di Maio costretto a rettificare Savona : "Non stiamo pensando a nessun piano B" : coIl governo non sta pensando ad un piano B per uscire dall'Euro. "Oggi le posso dire - ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a Omnibus su La7 - che non ci sto pensando e il governo non sta lavorando a questo. Non possiamo immaginarlo nemmeno per un attimo. Il governo - ha aggiunto ancora - non vuole uscire dall'euro. Se poi gli altri cercheranno di cacciarci non lo so, ma questo non è nostra volontà, ne metteremo gli altri nelle ...

Nessun piano per uscita da euro - alt Di Maio a Savona : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – Non c’è Nessun piano B. All’indomani delle parole del ministro per gli Affari europei Paolo Savona riguardo all’ipotesi di un abbandono della moneta unica, il vicepremier Luigi Di Maio, ospite a Omnibus su La7, chiarisce: “Il governo non sta lavorando a un piano per l’uscita dall’euro. Non possiamo immaginarlo. Se altri ci vogliono cacciare – aggiunge – non ...

