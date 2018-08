Il nuovo trailer di Naruto to Boruto | Shinobi Striker ci mostra la modalità Barrier

Un nuovo trailer per Pokemon Let's Go - Pikachu! e Let's Go - Eevee! ci mostra le Mega Evoluzioni : Pokemon Let's Go, Pikachu! e Let's Go, Eevee! si stanno avvicinando sempre di più al lancio e, grazie ad alcuni trailer già rilasciati, si sta creando una forte eccitazione per l'arrivo dei giochi. Nella giornata di oggi vi proponiamo un ulteriore trailer.Come segnala Gamingbolt, il nuovo video è piuttosto breve e dura solamente 30 secondi, ma sembra piuttosto interessante, mostrando le forme di Mega Evolution sia di Kangaskhan che di ...

Shadow of the Tomb Raider : il nuovo trailer ci mostra i nemici più mortali di Lara Croft : Square Enix e Eidos Montréal hanno pubblicato un nuovo trailer riguardante l'attesa nuova avventura di Lara Croft Shadow of the Tomb Raider, e come riporta Dualshockers avremo modo di conoscere i nemici mortali che l'eroina avrà modo di incontrare.Lara dovrà vedersela con la fauna selvatica sia sopra che sott'acqua, potremo vedere inoltre il soldato Trinity e le forze speciali equipaggiate con occhiali termici. Anche i membri delle tribù locali ...

Assassin's Creed Odyssey : il nuovo trailer ci mostra le battaglie navali in 4K : Ubisoft ha pubblicato un nuovo gameplay trailer su Assassin's Creed Odyssey, ci fa notare Dualshockers, e come possiamo vedere il filmato in questione ci porta proprio a bordo delle navi di gioco presentandoci una panoramica del rinnovato comparto di gioco inerente proprio le battaglie navali.Nel video vedremo dunque sequenze di gameplay navale e di esplorazione. Come sappiamo in questo nuovo capitolo della saga dell'assassino il comparto del ...

Shadow of the Tomb Raider : annunciata una partnership con Coca-Cola e pubblicato un nuovo trailer : Oggi Square Enix ha annunciato una partnership con Coca-Cola per il lancio di Shadow of the Tomb Raider.Inoltre, il 12 settembre un lungometraggio intitolato "Making of a Tomb Raider" sarà trasmesso in alcuni teatri degli Stati Uniti, il film sarà caratterizzato da filmati di gioco "mai visti prima".Potete visionare il nuovo trailer riportato da Dualshockers, qui sotto. I partecipanti riceveranno una coppa e una "ricompensa in-game".Read ...

The Sinking City : l'open-world investigativo con atmosfere lovecraftiane torna a mostrarsi in un nuovo trailer : Frogwares ha rilasciato un nuovo trailer di gameplay dedicato al suo The Sinking City che si concentra sui meccanismi di illuminazione e sul meteo. Come riporta DSOGaming, in questo nuovo gioco di investigazione d'azione open world con atmosfere lovecraftiane, Frogwares ha creato diversi tipi di illuminazione a seconda dell'ora del giorno.I tipi di illuminazione cambieranno dinamicamente e in base al ciclo giorno-notte che Frogwares ha ...

OUTLANDER - nuovo trailer e foto in anteprima! : Aspettando OUTLANDER 4, ecco un Nuovo trailer!Cosa vedremo nella prossima stagione?Attenzione: Spoiler!La quarta stagione di OUTLANDER inizierà domenica 4 Novembre e continuerà la storia dei nostri cari Jamie e Claire Fraser intenti a rifarsi una nuova vita nell'America coloniale.Dovranno, però, fare i conti con un paese ruvido e pericoloso quale è quello del North Carolina e negoziare la fedeltà all'attuale classe dirigente britannica, ...

Stormdivers : il nuovo gioco degli sviluppatori di Resogun e Nex Machina si mostra in un breve teaser trailer : Dopo aver deciso di terminare il suo impegno con il genere arcade l'anno scorso, lo sviluppatore di Resogun e Nex Machina, Housemarque, ha iniziato a presentare il suo nuovo titolo, Stormdivers, nel mese di aprile. Da allora, però, non si è saputo molto del titolo, ma fortunatamente il gioco sarà svelato alla Gamescom di quest'anno. Come segnala Dualshockers, prima dell'apparizione all'evento di Colonia, Housemarque ha rilasciato un altro breve ...

The Quiet Man : il nuovo trailer ci presenta una trama misteriosa : The Quiet Man è il nuovo progetto di Square Enix presentato per la prima volta all'E3 2018, e come possiamo vedere si tratta di un titolo realizzato in parte anche con sequenze in live-action.Il publisher ha inoltre fatto più luce sul gioco pubblicando un trailer che ci da una sguardo al combattimento, mentre un altro filmato è incentrato sulla misteriosa trama della storia, racconta Polygon.Nel trailer sulla trama del gioco possiamo vedere ...

Il nuovo trailer di gameplay di Divinity : Original Sin 2 è dedicato alle novità della Definitive Edition : A circa due settimane dall'uscita della Definitive Edition di Divinity: Original Sin 2, Bandai Namco ha pubblicato oggi un lungo trailer di gameplay che illustra gli elementi portanti dell'RPG sviluppato da Larian Studios, ma offre anche uno sguardo alle novità di questa edizione.Il trailer di oggi mostra le dettagliate meccaniche dell'editor del personaggio, attraverso il quale potremo inoltre scegliere tra 6 trame Originali uniche, e le fasi ...

nuovo trailer di Battlefield 5 mostra il Battle Royale e l’inferno di Rotterdam : Sono passati ormai due anni dall'uscita del predecessore di Battlefield 5, titolo ormai attesissimo da tutta la community che gira attorno allo sparatutto EA DICE. Dopo un periodo di polemiche successive all'annuncio, pare che ora le acque si siano calmate. Come tutti ormai sanno le vicissitudini belliche della Prima Guerra Mondiale lasceranno il posto a quelle della Seconda Guerra Mondiale, con tutte le conseguenze del caso sotto il profilo del ...

nuovo gameplay trailer per Divinity : Original Sin 2 – Definitive Edition : Il trailer di oggi mostra le dettagliate meccaniche per la creazione del proprio personaggio, in cui i giocatori possono scegliere tra 6 trame Originali uniche, le fasi di crafting, le scelte durante le conversazioni e vedere i nuovi dialoghi espansi – inclusi anche nel terzo capitolo che è stato completamente riscritto. Un Nuovo gameplay trailer per Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition I giocatori possono ance ...

Battlefield V : ecco il nuovo spettacolare trailer della Gamescom 2018 : Solo poche ore fa EA ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Battlefield V per celebrare l'imminente inizio della Gamescom 2018.Il trailer intitolato "Devastation of Rotterdam" è composto da sequenze di gioco tratte da varie location che ci troveremo a visitare nelle modalità multiplayer, inclusa l'Europa e il Nord Africa.Dopo la presentazione vista in occasione dell'E3 2018, possiamo finalmente tornare a guardare più da vicino il nuovo fps di ...

Fist of the North Star : Lost Paradise : disponibili i pre-order digitali e pubblicato il nuovo Combat Trailer : Fist of the North Star: Lost Paradise sarà lanciato il 2 ottobre 2018! La vita in un mondo post-apocalittico non è semplice; affrontare il crimine dilagante, sventare una miriade di tentativi di omicidio e percorrere chilometri di deserto bruciato dal sole ogni giorno può mettere a dura prova anche il sopravvissuto più esperto. Preparatevi per il vostro durissimo viaggio in anticipo, prenotando digitalmente Fist of the North Star: Lost Paradise ...

Il nuovo trailer di Shadow of the Tomb Raider si focalizza sull'arsenale di armi che Lara avrà a sua disposizione : Ancora una volta, Square Enix ed Eidos Montreal hanno confezionato un nuovo trailer per il loro prossimo e atteso Shadow of the Tomb Raider.Come segnala Dualshockers, il nuovo video di oggi si concentra sull'arsenale di armi che Lara avrà a sua disposizione durante l'avventura. Nel trailer, vediamo l'iconico arco che ha usato in entrambe le sue avventure precedenti insieme a pistole, uzi, fucili d'assalto e potenti fucili a pompa.A bene vedere, ...