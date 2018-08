Il momento terribile Un nuovo video choc del crollo di ponte Morandi

caffeinamagazine

(Di lunedì 20 agosto 2018) Sono ancora fresche nel ricordo di tutti le immagini del dramma di, crollato a Genova all’improvviso il 14 agosto causando un totale di 43 morti, numero purtroppo cresciuto con il passare delle ore quando anche i corpi degli ultimi dispersi sono stati ritrovati. Istantanee che si sovrappongono, una dopo l’altra,e testimonianze di chi si è trovato a vivere un orrore troppo grande per essere raccontato e difficile da capire fino in fondo. Un dramma che ha scatenato polemiche a non finire: le famiglie di alcune delle vittime hanno scelto di svolgere in forma privata i funerali dei propri cari, non partecipando alla cerimonia di Stato che ha visto la partecipazione del mondo della politica accolto in maniera diametralmente opposta. Fischi per la vecchia classe dirigente, applausi per gli esponenti di Lega e Movimento Cinque Stelle. Commozione, tanta, ...