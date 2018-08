Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli rilancia la nazionalizzazione delle

Positano l'Europa dei politici a mare. ministro della Russia di Putin e alla Tagliata politico di Macron dalla Francia : ... al momento, ma nella perla della Costiera amalfitana in questi giorni ci sono, oltre ai VIP e attori più importanti del pianeta, anche dei grossi nomi della politica. A mare ci sarebbe un grosso ...

Milano - furto in casa dei genitori di Salvini. La digos : nessuna correlazione con il ministro : Dai primi accertamenti sul furto commesso a casa dei genitori di Matteo Salvini, a Milano, non risulterebbero anomalie e quindi tutto, al momento, lascerebbe pensare a un furto banale, casuale, senza ...

L'ex ministro Fornero : "Sulle pensioni d'oro ci saranno dei ricorsi e saranno fondati" : Ridurre le pensioni d'oro ? 'Un pasticcio'. Secondo L'ex ministro Elsa Fornero la misura 'è tecnicamente confusa' e 'quando si tratterà di trasformarla in legge non mancheranno i problemi'. Fornero ha ...

Vaccini - il ministro Grillo : "Obbligo flessibile a seconda dei territori e autocertificazione per il 2018" : La titolare del dicastero della Salute insiste. ""Sebbene mi prendano in giro su questo punto, l'idea di un obbligo flessibile a seconda dei territori è l'idea più sensata" e conferma che lo strumento dell'autocertificazione per l'accesso alle scuole sarà valida anche per il 2018

La ministro Grillo dice che l'obbligo dei vaccini rimane per tutti : Roma, 8 ago., askanews, - 'I bimbi non vaccinati tra i 6 e i 16 anni entravano a scuola anche a legge Lorenzin invariata. l'obbligo rimane per tutti e 10 i vaccini individuati dalla norma. Cambia la ...

Il ministro tedesco Seehofer "spera" di trovare un accordo con Roma per il rinvio dei migranti in Italia : Il ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, si è detto speranzoso che una svolta sia raggiunta in settimana con Italia e Grecia sul rinvio dei migranti già registrati in questi Paesi. Il leader della Csu bavarese ha detto di volere "chiarezza" nei prossimi giorni sulla possibilità di siglare un accordo. "I colloqui procedono in un buon clima", ha affermato parlando all'emittente Ard, "ma alla fine, i capi di governo ...

Vaccini - appello al Parlamento dell Ordine dei Medici 'No al rinvio di un anno'. Il ministro Grillo ' Nessun passo indietro sull obbligo' : 'No al rinvio di un anno dell'obbligo di presentare i certificati vaccinali per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia e ai nidi'. E' netta la posizione della Federazione nazionale degli ordini dei ...

Vaccini - appello al Parlamento dell'Ordine dei Medici : "No al rinvio di un anno". Il ministro Grillo : " Nessun passo indietro sull'obbligo" : Si allarga la fronda nel M5S dopo l'approvazione dell'emendamento che fa slittare le sanzioni. Il deputato Trizzino, direttore dell'ospedale civico di Palermo: "Ho visto morire bambini per il morbillo, non per complicanze postvaccinali".

Albenga - il ministro Centinaio parla di agricoltura - sul risarcimento dei danni alluvionali : "Speriamo di essere ancora in tempo. Ci ... : Io al ministro chiedo di mettere in campo tutte le risorse possibili per aiutare i giovani che vogliono avvicinarsi al mondo dell'agricoltura. Aiutateci a poter vivere nei nostri territori e tutelate ...

Lega - il ministro Fontana 'Abroghiamo la legge Mancino - sponda dei globalisti per razzismo anti-italiano'. Salvini 'Sono d accordo' : ROMA. Il ministro della Famiglia, il leghista Lorenzo Fontana - già criticato per le sue affermazioni su coppie gay, famiglie arcobaleno e aborto - oggi decide di esternare contro legge Mancino. Lo fa ...

Il ministro spagnolo Borrell : 'Nessuna immigrazione di massa - l'Europa ha bisogno dei migranti' : Borrell, che ha precedentemente condannato l'Europa affermando che molti paesi hanno adottato una 'politica degli struzzi', ignorando cioè la situazione, ha espresso il suo parere in merito ai flussi ...

VERTICI FS - BATTISTI E CASTELLI PRESIDENTI/ Toninelli : le tre "E" del ministro dei trasporti : Nomine Ferrovie dello Stato: Toninelli annuncia Cda Fs, "BATTISTI ad, CASTELLI presidente". Ultime notizie, l'annuncio su Facebook "brucia" la nota del Mef: ecco il piano post-Mazzoncini