Il mea culpa di Matteo Salvini | Io avrò votato il salva-Benetton | ma chi non ha

Dybala chiede scusa! Sorrentino è a terra e l’esultanza è di cattivo gusto : l’argentino fa mea culpa [FOTO] : L’esultanza di Chiellini e Dybala, mentre Sorrentino è a terra privo di sensi, ha generato grandi polemiche: sui social l’attaccante argentino della Juventus si è prontamente scusato Il finale di partita fra Chievo e Juventus ha generato grandi polemiche. A destare l’ira dei tifosi, espressa duramente sui social, è stato un brutto episodio accaduto sul 2-2. Sorrentino e Cristiano Ronaldo sono stati protagonisti di un ...

Il capo dei No Gronda fa mea culpa : "La favoletta? Mi sono fidato dei tecnici" : "Se non ti puoi fidare di super ingegneri di chi ti devi fidare per avere un dato scientifico attendibile?". A parlare è Paolo Putti, il leader No-Gronda, ex consigliere comunale M5S ora nella lista civica Chiamami Genova, che, in questi giorni, si è rifugiato in Toscana per fuggire alle minacce di morte che sono state rivolte a lui e alla sua famiglia.È lui stato proprio il comitato No Gronda a diramare, anni fa, il contestato comunicato in cui ...

Milan - Biglia fa mea culpa : “stagione non all’altezza chiedo scusa - adesso voglio prendermi la rivincita” : Lucas Biglia pronto a prendersi la sua rivincita personale dopo una stagione sottotono: il centrocampista del Milan fa mea culpa e per l’annata conclusa e si dichiara in cerca di riscatto L’annata del Milan non è andata come le rosee aspettative, dovute alle spese di mercato, avevano fatto sperare. I rossoneri sono stati ‘traditi’ proprio da alcuni nuovi arrivi che hanno reso meno di quello che ci si aspettava. ...

Caso Benalla - Macron : “Lui non è il mio amante” | Il bodyguard fa mea culpa : “Ho commesso una sciocchezza” : Caso Benalla, Macron: “Lui non è il mio amante” | Il bodyguard fa mea culpa: “Ho commesso una sciocchezza” Di fronte alla maggioranza parlamentare il presidente francese ha parlato del suo ex collaboratore per la sicurezza, dopo le polemiche per le violenze durante il corteo del primo maggio a Parigi. La guardia del corpo si […] L'articolo Caso Benalla, Macron: “Lui non è il mio amante” | Il ...

Diretta Live Formula 1/ Gara - mea culpa di Vettel : "Ho sbagliato la frenata" (Gp Germania 2018) : Diretta Formula 1 F1 Gara Live Gp Germania 2018 Hockenheim: ordine d'arrivo, vincitore e podio della undicesima Gara della stagione (oggi domenica 22 luglio).(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 20:40:00 GMT)

Nissan - mea culpa sulle emissioni : “In Giappone misurazioni fuorilegge” : Nuovo capitolo nello scandalo emissioni: stavolta a essere coinvolta è la nipponica Nissan, che ha ammesso di aver misurato in maniera non conforme agli standard di legge i dati relativi ai consumi di carburante – e ai relativi livelli inquinanti – di ben 19 modelli venduti in Giappone. Più precisamente, le verifiche tecniche sono state condotte in difformità con quanto prescritto dal Ministero dei Trasporti Giapponese in tema di condizioni ...

F1 – Vettel tra rabbia e mea culpa : “Sainz? Mi dispiace - non mi hanno avvisato” : Le sensazioni di Sebastian Vettel al termine delle qualifiche del Gp d’Austria: il tedesco dispiaciuto per quanto accaduto con Sainz in Q2 Tutto secondo pronostico, o quasi. La Mercedes domina le qualifiche del Gp d’Austria, ma in pole position ci va Valtteri Bottas che beffa di diciannove millesimi il compagno di squadra Lewis Hamilton, che precede le due Ferrari di Vettel e Raikkonen. Un terzo posto ancora da valutare, sulla testa ...

Dopo due anni nel Pd si fa mea culpa : "Sbagliammo a cacciare Marino". Ma Orfini insiste : "Ho salvato il partito" : "Col senno di poi credo che con Marino sbagliammo... Credo che da quel giorno, e nei mesi a seguire, si sia consumata una frattura con una parte della città". Intervistato dal Foglio Luciano Nobili, deputato Pd e luogotenente romano di Renzi, Dopo due anni fa mea culpa e riconosce l'errore della caduta della giunta Marino "decisa durante una partita di biliardino con Renzi e Lotti" e "festeggiata con riso basmati e vino a casa di Lorenza ...

Tim Cook e il 'mea culpa' sugli iPhone : 'Alcuni di noi spendono troppo tempo sui telefoni' : Non è un bel periodo per Tim Cook. E non ci riferiamo ai risultati di Apple. L’azienda di Cupertino procede a gonfie vele [VIDEO]: nel secondo quarto ha annunciato un fatturato trimestrale di 61,1 miliardi di dollari, con una crescita del 16% rispetto all’anno precedente. Eppure la popolarita' del CEO di Apple non è mai stata così bassa. Secondo una ricerca di Glassdoor che analizza i 100 CEO con più alto gradimento al mondo da parte dei ...

GP Francia - Vettel fa mea culpa ma Lauda e Verstappen lo attaccano : 'Ora cambi lui stile' : Il presidente non esecutivo Niki Lauda ha attaccato FIA e Vettel ai microfoni di Sky Sport: 'Non capisco perché abbiano dato a Sebastian solo 5 secondi per un errore tanto grosso non lo capisco, ...

F1 – Vettel fa mea culpa - Seb spiega l’errore della partenza : “ho rovinato la gara a me ed a Bottas” : Sebastian Vettel amareggiato dopo il Gp di Francia che lo ha visto giungere sul podio solo quinto, il tedesco della Ferrari perde con la vittoria di Hamilton la testa della classifica piloti Lewis Hamilton vince il Gp di Francia e torna in testa alla classifica piloti del campionato mondiale di Formula Uno. A Le Castellet il pilota britannico colleziona la sua terza vittoria di stagione seguito da Max Verstappen e Kimi Raikkonen, che negli ...

F1 - Ricciardo fa mea culpa : “la decisione di non usare la nuova ala non ha pagato - farò la danza della pioggia” : Non proprio soddisfatto Daniel Ricciardo dopo le qualifiche del Gp di Francia, concluse al quinto posto dietro il compagno di squadra Verstappen Dimenticata l’anonima gara di Montreal, Lewis Hamilton torna a spingere grazie al motore nuovo e conquista una super pole position nel Gp di Francia, la settantacinquesima in carriera. Photo4 / LaPresse In prima fila accanto a Lewis si piazza il compagno di squadra Valtteri Bottas, distante poco ...

VIDEO/ Argentina Islanda (1-1) : highlights e gol. Messi fa mea culpa (Mondiali 2018 - girone D) : VIDEO Argentina Islanda (1-1): highlights e gol della partita dei Mondiali 2018, valida per il girone D. Le immagini salienti del match giocato a Mosca(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 11:10:00 GMT)