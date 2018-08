Il ' like' dell' ambasciatore in Svizzera è diventato da caso politico a giallo

"I like Parma " Un patrimonio da vivere" - gli avvisi pubblici in occasione dell'iniziativa dedicata alla riscoperta del patrimonio culturale ... : Le proposte potranno comprendere visite guidate, spettacoli, laboratori, atelier e altre forme e tipologie d'azioni artistiche che risultino adeguate al target, al luogo e al tema. Le proposte ...

Milinkovic-Savic al Milan?/ Leonardo sogna il centrocampista della Lazio : spunta un like sospetto su Instagram : Sergej Milinkovic-Savic al Milan? Leonardo sogna il centrocampista della Lazio per completare la rosa, spunta un like sospetto su Instagram a una foto di Romagnoli(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 19:55:00 GMT)

Il post su Instagram di CR7 con la maglia della Juventus è quello con più like mai postato da un atleta : ... sullo sfondo, la grafica con la quale i bianconeri hanno annunciato il colpo del secolo, che ha fatto il giro del mondo. Ma non solo: la foto sta scalando la classifica dei post più "piaciuti" di ...

“Qualche estate fa”. La riconoscete? Oggi è una delle donne più amate della tv. Pubblica questo vecchio scatto su Instagram ed è subito un tripudio di like. Sorpresa! : “Tante, ma tante estati fa”, scrive questo su Instagram e Pubblica questa foto meravigliosa. Ma la vedete questa bimba biondissima, bellissima e con lo sguardo vispo? Anni dopo sarebbe diventata una delle conduttrici più famose della tv italiana. Davvero non la riconoscete? (noi l’abbiamo capito in qualche secondo) Si tratta di Antonella Clerici, il volto di Rai 1 da poco “licenziata” da “La prova del Cuoco” (ora affidata alla ...

Cristiano Ronaldo fa impazzire i tifosi della Juventus : boom di like su Twitter : Cristiano Ronaldo ha già conquistato tutti i tifosi della Juventus. Il fuoriclasse di Funchal si è presentato nel migliore dei modi nella conferenza stampa di lunedì e si metterà ora a lavoro a ...