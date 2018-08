Il governo non faccia melina Devastante se aumenta l' Iva

Consigli non richiesti al governo su Ponte Morandi - Gronda e Autostrade per l'Italia : Non mancano in Italia e nel mondo imprese di costruzioni con l'esperienza e le spalle abbastanza larghe da assumersi impegni vincolanti anche sui tempi di realizzazione. Questo sarebbe il segnale di ...

Conte : "Il governo è con Genova e i genovesi - non solo a parole - ma con gesti concreti" : Il Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte questa mattina ha pubblicato una foto della riunione che il governo ha avuto ieri pomeriggio a Genova e ha scritto:"Come abbiamo detto il governo è con Genova e con i genovesi e non solo a parole, ma con gesti concreti"Poi è passato ad elencare quali sono state le azioni concrete fatte e cioè lo stanziamento di somme di denaro che servono nell'immediato per aiutare la città e i suoi ...

governo Trump - risparmio petrolio non più priorità : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Genova - ora è emergenza per i 600 sfollati | Conte : non solo parole - governo con genovesi : Concluse le ricerche dei dispersi, i vigili del fuoco continuano ad operare tra le macerie del ponte per mettere in sicurezza l'area e bonificare tutte le zone. E' ormai certo che i residenti di 13 palazzine che si trovano sotto la parte del ponte non crollata non potranno rientrare nelle loro abitazioni

Il governo : 'Fondi promessi da Autostrade non bloccano avvio decadenza. Ora gesti concreti' : Il premier Conte: 'Non lasceremo sola Genova e non solo a parole'. Ieri il Cdm ha stanziato 28,5 milioni di euro. Mentre Autostrade ha promesso un ponte d'acciaio in 8 mesi e offerto 500 miliardi per ...

Crollo ponte - Conte : 'Il governo è con i genovesi non solo a parole' : ore 13.45 Di Maio: 'C'è la volontà politica di revocare concessione ad Autostrade'. 'Lo dico chiaramente, c'è una volontà politica certa: vogliamo revocare le concessione ad Autostrade per l'Italia'.

Funerali di Stato. Bagnasco : «Genova ferita al cuore non si arrende». Applausi al governo. Ovazione ai Vigili del Fuoco. Mattarella : «Tragedia inaccettabile» : GENOVA - Applausi ai Vigili del fuoco, fischi agli ex ministri. Accompagnato da un lungo applauso l'ingresso dei rappresentanti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che hanno portato il loro...

Il governo contro Autostrade : perché l’iter di decadenza non esclude altre azioni : La lettera inviata ad Aspi l’altro ieri dal ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli per iniziare l’iter è anche un avvertimento: lo Stato si riserva qualsiasi altra azione per rivalersi sulla società. Per qualsiasi tipo di danno emerga di qui in avanti a cose e persone. Questo allargamento delle azioni possibili sembrerebbe essere “compensato” dal fatto che il Governo limiti la decadenza alla sola tratta ...

Genova - il governo : proposta Autostrade non blocca revoca concessione - : Non cambia la strategia dell'esecutivo dopo la conferenza stampa in cui sono stati annunciati la costruzione di un nuovo ponte in 8 mesi e un fondo per le vittime. Di Maio: "Elemosina". Salvini: "...

Autostrade : «In otto mesi nuovo ponte in acciaio. Mezzo miliardo per l'emergenza». Ma il governo non cambia idea «Avanti con la revoca» : Autostrade, a quattro giorni dal crollo del ponte Morandi e dopo le critiche arrivate per non essere scesa in campo subito in aiuto delle vittime «si scusa profondamente» per la distanza...

Genova - nuovo ponte pronto fra 5 mesi a costo zero? Al governo non interessa - a chi lavora sì : ...in collegamento con gli studi del canale televisivo Class Cnbc, versione italiana del canale paneuropei Cnbc Europe che trasmette notizie economiche da tutto il mondo 24 ore su 24, è stato il ...